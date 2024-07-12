Где будут базироваться украинские F-16, о чём Россия предупредила Великобританию, под кого прогнулся Шольц и как набирает вес БРИКС: обзор мировых новостей 12 июля Как чуть не ликвидировали главу военного лобби Европы и о чём говорили Зеленский и Эрдоган — в материале Life.ru. 12 июля, 10:35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева направо) на 75-м саммите НАТО. Обложка © ТАСС / Susan Walsh

Вместо аэродромов для F-16 — автомобильные трассы

Истребители F-16 разместят на территории Украины. Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В свою очередь глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что передаваемые F-16 не панацея и не смогут резко изменить ход конфликта. Также, по его словам, эффективность использования самолётов может вызвать повышенный интерес Армии России к военным аэродромам ВСУ. В связи с этим Бауэр предлагает Украине рассмотреть автомобильные магистрали для взлёта и посадки новых самолётов.

Российские эксперты также утверждают, что все аэродромы на территории Украины находятся в зоне поражения российских ракет. Поэтому в случае отсутствия необходимой инфраструктуры для западных машин их могут перебазировать на аэродромы НАТО.

Ранее начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов говорил, что часть передаваемых машин будет размещена на аэродромах за пределами страны. После этого в СМИ появилась карта, где могут базироваться передаваемые самолёты, — три аэродрома в Болгарии, по два в Румынии, Венгрии, Словакии и Польше и один в Молдавии. В России применение F-16 с аэродромов других стран назвали обстоятельством, позволяющим наносить удары по ним. "Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", — заявил президент РФ Владимир Путин в марте этого года. То же самое сказал и председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Он назвал места дислокации F-16 в третьих странах законной целью для ВС РФ.

Жёсткое приветствие новой власти Великобритании

Россия послала предупреждение пришедшим к власти лейбористам в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail. "Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — сказано в публикации.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото © ТАСС / Claudia Greco

До этого Стармер сказал, что Украина вправе сама определять, по каким целям бить британскими ракетами Storm Shadow. Он подтвердил, что его правительство продолжит политику предшественников в отношении конфликта на Украине, сообщал Bloomberg. Однако издание отмечает, что Стармер, как и лидер консерваторов Риши Сунак, не говорит напрямую о разрешении бить по целям на территории РФ, а использует только формулировку "Украина вправе сама выбирать цели".

Одним из ключевых тезисов предвыборной программы лейбористов было слово "перемены", но во внешней политике их не будет, заметила РГ. Так, новое левое правительство практически сразу после победы на выборах объявило о сохранении обещаний Сунака по выделению каждый год Украине на военные нужды не менее 3,85 млрд долларов. Это указание будет оставаться в силе до 2031 года. Также лейбористы анонсировали новый пакет помощи для ВСУ с ракетами и артиллерией. Кроме того, Кир Стармер в ходе саммита НАТО назвал РФ угрозой для целого поколения, в связи с чем призвал членов альянса увеличить оборонные расходы.

В БРИКС могут создать свою Госдуму

Президент РФ Владимир Путин сказал о высокой вероятности появления в БРИКС своего собственного парламента. Об этом глава государства сообщил в ходе X Парламентского форума БРИКС, который проходит 11–12 июля в Санкт-Петербурге.

Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Санкт-Петербурге. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

"Да, БРИКС пока не имеет собственной институционально оформленной парламентской структуры, но полагаю, что в будущем эта идея обязательно реализуется", — заявил Путин. Он добавил, что дискуссия, обсуждение насущных вопросов и учёт мнений всех сторон являются основами мировоззрения членов БРИКС.

Перед началом X Парламентского форума журнал Newsweek утверждал, что расширение БРИКС и ориентация его членов исключить доллар из международных расчётов должны стать тревожным сигналом для США. "Новости о скором падении доллара, несомненно, преувеличены, и в ближайшее время ждать появления единой валюты БРИКС не следует. Тем не менее тенденция к дедолларизации и её влияние на суждения Вашингтона должны заставить его задуматься о том, что стоит за стремлением стран БРИКС и Глобального Юга объединиться и найти доллару замену", — писал корреспондент издания.

Как Шольц продал суверенитет

"США решили разместить высокоточные ударные системы в Германии, и это, как я считаю, очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения", — сообщил канцлер Германии на пресс-конференции на саммите НАТО. Ранее Пентагон рассказал о своём намерении разместить гиперзвуковое оружие в ФРГ в 2026 году. Сейчас речь идёт о новых стратегических наземных ракетных комплексах средней дальности Typhon (Strategic Mid-Range Fires — SMRF) и гиперзвуковом комплексе большой дальности Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon — LRHW).

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на саммите НАТО. Фото © ТАСС / AP

Военный эксперт Александр Степанов напоминает, что в середине 2023 года провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk с использованием Typhon: "Зона поражения данной крылатой ракеты в варианте Block IV и V с неядерной боевой частью — 1800 км. По отдельным данным, максимальная потенциальная дальность — до 2500 км".

— Стратегическая цель развёртывания данных оперативных групп — уничтожение российской военной инфраструктуры в европейской части страны, прежде всего объектов Балтийского флота в Калининградской области, промышленных центров и энергетического комплекса всего Северо-Запада и Центрального федерального округа России, — отметил в комментарии Life.ru военный эксперт Александр Степанов.

По его словам, намерения Пентагона по размещению наступательных систем в Германии отражают лоббистский успех американских военных корпораций Lockheed Martin и Raytheon, которые станут основными производителями пусковых установок и ракет.

Кто покушался на генерального директора главной военной корпорации Европы

Спецслужбы США и Германии сорвали "план России" по ликвидации генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Это утверждает CNN, ссылаясь на пять своих источников. После этих сообщений Паппергер рассказал, что власти ФРГ усилили его безопасность. В свою очередь российские власти отвергают все обвинения.

Концерн Rheinmetall является одним из главных производителей-поставщиков оружия для Украины. В 2022 году компания получила заказы на 900 млн евро, а в 2023-м — уже на 2,5 млрд евро.

Весной этого года глава Rheinmetall призывал к созданию в ЕС своей собственной оборонной промышленности для конкуренции с компаниями из США. В прошлом году СМИ писалисообщали, что немецкий концерн на самом деле совсем не немецкий и принадлежит американским бенефициарам. "Самые крупные из них — "Блэкрок", "Веллингтон", "Фиделити". Как и большинство более мелких акционеров, они зарегистрированы в США. Таким образом, "Рейнметалл" далеко не немецкая компания", — резюмировала немецкая газета "Берлинер цайтунг".

Зеленский хочет новую зерновую сделку, а Эрдоган — в ШОС

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры во время саммита НАТО в Вашингтоне. О встрече с лидером Турции Зеленский сообщил в своём телеграм-канале.

Эрдоган сказал Зеленскому о готовности к любым мирным инициативам для прекращения конфликта на Украине, также в ходе встречи обсуждалось возможное возобновление зерновой сделки и посредничество Эрдогана при переговорах России и Украины.

На том же саммите лидер Турции заявил, что его страна должна стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В интервью американскому журналу Newsweek Эрдоган также сказал, что хочет вести диалог с Владимиром Путиным. Кроме того, президент Турции обвинил европейских политиков и чиновников в двойной морали, из-за которой правые силы завоёвывают всё большую популярность.

Авторы Михаил Сироткин