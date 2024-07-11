Биполярное расстройство НАТО, российская разведка узнала, как США хотят скинуть Зеленского: обзор мировых новостей 11 июля Что порешили на саммите НАТО, как США подставили Германию, с кем ещё встретится Орбана — в материале Life. 11 июля, 09:46 Биполярное расстройство НАТО и какие секреты открыла российская служба разведки: обзор мировых новостей 11 июля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Что написано в итоговой декларации саммита НАТО

Североатлантический альянс согласовал итоговую декларацию по результатам 75-го, юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. В нём блок призывает другие страны не помогать России. Кроме того, в документе сказано, что НАТО не несёт угрозы РФ и не хочет конфронтации.

При этом само НАТО будет продолжать помогать Украине. "Посредством пропорциональных взносов страны НАТО намерены обеспечить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение 2025 года, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности", — написано в декларации. Напомним, что ранее информация о выделении помощи Украине на 2025 год публиковалась в СМИ.

Также НАТО создаст новую структуру — группу НАТО по координации помощи Украине (NSATU). "NSATU, которая будет действовать в союзных государствах, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. Согласно международному праву, NSATU не сделает НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая её дальнейшую интеграцию в НАТО", — сказано в пункте 15 декларации, сообщают "Известия".

Помимо России декларация называет и другие страны – угрозы для НАТО. Это Иран, Белоруссия, Китай и КНДР. Их поддержка РФ, по мнению альянса, затягивает конфликт. Однако, несмотря на осуждение вышеперечисленных стран в конфронтации, НАТО обозначило одной из своих стратегических целей расширение — Западные Балканы и Черноморский регион приобретают для альянса ключевое значение.

Вместе с тем НАТО хочет усилить своё взаимодействие со странами Индо-Тихоокеанского региона. Контроль над этим регионом нужен альянсу для противодействия Китаю, который в паре с Россией ставит под сомнение доминирование альянса, пишет немецкая газета JW. Ещё одной целью НАТО заявлены Ближний Восток и Африка. Там альянс хочет закрепиться под предлогом "поддержки мира".

Орбан едет во Флориду

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / JIM LO SCALZO

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом во Флориде. Об этом сообщает Bloomberg. Встреча пройдёт 11 июля сразу после окончания саммита НАТО. Отмечается, что один из собеседников агентства назвал встречу "скорее неформальной". Сам Орбан прибыл в США 9 июля, чтобы в рамках саммита альянса провести ряд встреч.

До предстоящей встречи с Трампом Орбан встретился с Владимиром Зеленским, президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Итогами этих встреч стало письмо Орбана для ЕС, в котором политик призывает Европу выступить с мирной инициативой без оглядки на США. Также венгерский лидер отметил, что следующие месяцы боёв будут "более драматичными, чем когда-либо", а также то, что главы Китая и Россия считают вероятными новые мирные переговоры между РФ и Украиной до конца 2024 года.

В то же время одну из поездок Орбана в рамках его "мирной миссии" осудил ЕС, сообщает Financial Times. "По данным юридической службы ЕС, внештатное дипломатическое сотрудничество Виктора Орбана с Владимиром Путиным во время его поездки в Москву на прошлой неделе противоречило договорам союза", — говорится в сообщении. Как отмечает немецкое издание Tichys Einblick, критики Орбана за визиты в РФ и Китай не исходило только от НАТО: газета предполагает, что Орбан мог посетить Москву с согласия генсека альянса Йенса Столтенберга.

СВР РФ опубликовало секретные материалы о Западе

Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала документы о поиске американцами нового президента вместо Зеленского. Они получены от резидента разведки в Киеве. Шифрограмма опубликована в журнале "Разведчик": "Негласная работа ведётся с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", — сказано в документе. Также в расшифровке сказано, что на Западе обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине, всю ситуацию при этом усугубляет утрата Зеленским легитимности после 20 мая 2024 года.

Также были опубликованы материалы о намерении Франции в марте этого года отправить две тысячи солдат на Украину. Они также были получены от резидента. В расшифровке сказано, что французы обеспокоены растущим количеством погибших сограждан на Украине. Документ сообщает, что Франция не знала подобных потерь со времён войны в Алжире во второй половине XX века. При этом указано, что Франция готовит отправку своего контингента на Украину, однако опасается невозможности реализации незаметной переброски такого большого воинского подразделения на фронт.

Германия под прицелом

США разместят дальнобойное оружие в Германии. Об этом сообщает Пентагон. "Соединённые Штаты начнут эпизодическое развёртывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем", — сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил о праве РФ возобновить производство ракетных систем средней и меньшей дальности из-за выхода США из договора по ним. "В связи с выходом Соединённых Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКР, разработки, а в будущем и производство", — заявил президент во время пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Авторы Михаил Сироткин