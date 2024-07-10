Как США просили Россию за Украину, беспроигрышный ход Путина, что решили на саммите НАТО: обзор мировых новостей 10 июля Чем недоволен Зеленский, о чём Саудовская Аравия намекнула Западу и почему американцам надоело платить за Украину — в материале Life.ru. 10 июля, 10:42 Почему американцам надоело платить за Украину. Обложка © ТАСС / Evan Vucci

Компромисс в СБ ООН

США попросили РФ допустить делегацию с Украины на заседание СБ ООН (Совет Безопасности ООН) и Россия удовлетворила эту просьбу, сообщает политкоординатор Постоянного представительства РФ при ООН Надежда Соколова в своём телеграм-канале. По её словам, изначально украинцы прислали запрос на участие в заседании, который состоял только из одной строчки — требования принять их делегацию. "Без даже минимальной протокольной вежливости, которую принято выражать, обращаясь к СБ ООН", — отметила Соколова. Она сказала, что Россия не приняла прошение Киева.

"Однако изменить своё провокационное поведение пан Кислица (постпред Украины при ООН. — Прим. ред.), естественно, не мог. За украинцев пришлось просить американцам. Правилам процедуры такой вариант соответствует. В итоге мы, как председательство, приняли решение допустить Украину. Но не по её требованию, а по просьбе члена СБ", — подчеркнула политкоординатор. О нарушении составления заявки украинской стороной говорил и постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

9 июля СБ ООН собирался в связи с попаданием ракеты в киевскую больницу. Ранее с 1 июля Россия стала председателем СБ ООН на один месяц. Основной темой работы Совбеза на этот период станут глобальное "уравнение" безопасности, ближневосточное регулирование и сотрудничество ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Итоги визита в Москву премьер-министра Индии Моди

Главным итогом двухдневных переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди стала согласованная программа сотрудничества двух стран до 2030 года. Она включает кооперацию в вопросах энергетики, высоких технологий, продуктов питания, сельского хозяйства, торговли и промышленности. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин.

Также по итогам визита лидера Индии в Москву Россия заявила, что поддерживает постоянное членство страны в реформированном СБ ООН. Украинский аналитик Александр Кущ назвал это беспроигрышным ходом. "Если Запад в лице США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат на счёт России. Украина могла бы опередить Россию с подобной инициативой. Но нашему МИД не хватило инициативности и прозорливости", — выразил сожаление он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву 8 июля. Он не был в России с 2019 года, когда участвовал в Восточном экономическом форуме.

Первый день саммита НАТО

75-й саммит НАТО в Вашингтоне. Фото © ТАСС / Evan Vucci

"Пусть никто не заблуждается: Россия проигрывает в этом конфликте", — сказал американский президент Джо Байден на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне. Также он пообещал новую помощь для Киева: "Украина получит сотни дополнительных ракет-перехватчиков в течение следующего года, которые помогут защитить украинские города от российских ракет и украинские войска, столкнувшиеся с их атаками на передовой", — сообщил Байден. Кроме того, он заявил о поставках стратегических и тактических систем ПВО для украинской стороны в ближайшие месяцы.

Зеленский в свою очередь призвал не ждать ноябрьских выборов президента США и начать помогать Украине прямо сейчас. "Все ждут ноября. Американцы ждут ноября, в Европе, на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе, весь мир с нетерпением ждёт ноября, и, по правде говоря, Путин тоже ждёт ноября. Пришло время выйти из тени, принять решительные решения, действовать, а не ждать ноября или любого другого месяца", — сказал глава киевского режима.

Кроме того, Зеленский заявил, что ВСУ требуется 128 самолётов F-16. По его словам, того количества машин, о которых уже есть договорённость, недостаточно. "Проблема с F-16 — в их числе и сроках. У нас есть решение о 10–20, даже если у нас будет 50, то это ничто", — сказал он.

Посол России в США Анатолий Антонов подвёл итоги первого дня саммита НАТО, сказав, что он показал всю "агрессивную сущность" альянса. "США и их сателлиты продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии. Маскирующиеся под демократии западные страны вновь показали своё стремление навязать всему миру авторитарные порядки, основанные на выгодных для золотого миллиарда правилах", — передаёт его слова телеграм-канал дипломатической миссии. Антонов отметил, что в ходе мероприятий первого дня саммита не было сказано ни одного слова о мире, а присутствовало только "нагнетание военного психоза и яростная демонизация нашей страны".

Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что НАТО прокладывает путь к мировой войне, а не к миру. Она утверждает, что слова о поддержке Украины на самом деле являются поддержкой конфликта, в котором гибнут люди. "А страдающий деменцией президент — это парень за столом, который держит американскую чековую книжку, принуждая нас продолжать платить за это", — отметила Грин.

Саммит проходит в контексте концентрации НАТО на восточном фланге. За последние годы альянс усилил своё присутствие в Латвии, Литве, Польше и Эстонии, а также усилил свои передовые силы многонациональными боевыми группами в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Какой знак Саудовская Аравия подала Западу

Саудовская Аравия в начале 2024 года дала понять, что может продать часть своих европейских активов в случае конфискации Западом российских. Однако Эр-Рияд отрицает подобный ультиматум. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам издания, Минфин Саудовской Аравии выразил несогласие с использованием замороженных российских активов для помощи Украине. Источники Bloomberg утверждают, что это выглядело как "завуалированная угроза". "Саудиты специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством", — сообщает информагентство.

"Наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы", — отметили в МИД Саудовской Аравии, отвечая на вопрос Bloomberg о правдивости подобных "угроз".

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов может подорвать веру в систему международного права и соглашений и создать опасный прецедент.

Авторы Михаил Сироткин