Что изменит саммит НАТО для Украины, Орбан шатает ЕС, стратегический визит Моди: обзор мировых новостей, 9 июля Какие решения могут быть озвучены на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне и на что надеется Зеленский, как восприняли визит Нарендры Моди в Москву — в материале Life.ru. 9 июля, 14:45 Министр обороны США Ллойд Остин и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

75-й саммит НАТО в Вашингтоне готовит "военный зонтик" для Киева

9 июля в Вашингтоне начинается 75-й саммит НАТО. Помимо лидеров 32 стран – членов организации, США пригласили партнёров из Индо-Тихоокеанского региона: Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию. Кроме того, планируются встречи министров иностранных дел более 30 государств, включая Армению и Азербайджан. Юбилейную повестку поддержит дополнительное мероприятие "Общественный форум НАТО". На саммите союзники планируют обсудить финансирование альянса и военных нужд Украины.

Накануне Белый дом обозначил один из важных вопросов для киевского режима: "Вступление Украины в НАТО требует политической воли от членов альянса, которой сейчас нет". Напомним, в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе в 2023 году от Украины отмахнулись, пообещав, что страна сможет присоединиться, как только "будут выполнены условия".

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Отказываясь включать страну в свой состав официально, западный блок фактически создаёт на границе западной Украины "зонтик" НАТО. В публикации Reuters, ссылаясь на источник в военной сфере, журналисты сообщили: военный блок намерен создать дополнительно 35–50 бригад для "защиты от России", каждая из них будет состоять из 3000–7000 военнослужащих. Об этом и объявят в Вашингтоне, считают авторы публикации. Ранее The Wall Street Journal обозначил ещё одну тему предстоящего саммита — Китай. В итоговом коммюнике Китай будет осуждён за поддержку России.

Перед саммитом между Украиной и Польшей было подписано соглашение о безопасности. Эксперты полагают, что документ фактически закрепляет экономический вассалитет Украины по отношению к Польше. Об этом говорит, например, требование расширения доступа польских компаний на рынок Украины. И это открывает путь для более глубокого вовлечения поляков в конфликт с Россией. После этого глава киевского режима анонсировал создание боевого "Украинского легиона" из граждан Украины, которые проживают на территории Евросоюза. А также заявил, что "Польша теперь сможет сбивать воздушные цели над Украиной — это предусматривает соглашение Варшавы и Киева о безопасности".

Весь комплекс подобных действий говорит лишь о том, что переговоры о мирном урегулировании, о которых начинают всё чаще говорить на Западе, нужны США и Европе для передышки и дальнейшего возобновления военных действий на территории Украины против России.

Нарендра Моди в Москве — итоги визита

The Washington Post так анонсировал значимость визита индийского премьера: "Для Моди Россия остается важнейшим источником оружия, космических технологий и энергетики. СВО может финансироваться за счёт индийских закупок российских нефтепродуктов, которые с 2021 года выросли почти в 20 раз, а визит Моди укрепил международный авторитет Путина".

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа налево) Фото © Life.ru / Павел Баранов

Сегодня завершается двухдневный официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди, который начался вчера с неформальной встречи с Владимиром Путиным в Огарёве. Сегодня политики посетили ВДНХ и павильон "Атом". После этого лидеры поехали в Кремль. К слову, в Индии рассматривают возможность строительства ещё шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности. Ведутся переговоры с "Росатомом".

Переговоры прошли в узком и расширенном составах. "Путин и Моди исчерпывающе всё обсудили, прошли по всей повестке дня", — резюмировал пресс-секретарь президента. Он также добавил, что конструктивно обсуждалась тема Украины. По его словам, Моди не претендует на роль посредника, но является, как и руководство России, сторонником мира.

Стоит отметить, что подписано соглашение между Российским фондом прямых инвестиций и Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия. РФПИ совместно с партнёрами проинвестирует до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок и реализующие проекты в Индии.

Европа начинает сворачивать украинизацию собственного населения

Полиция Берлина запретила украинцам, протестовавшим у Посольства России, выступать на своём языке, сообщило издание Bild. Участники организации "Виче" ("Вече"), поддерживающие киевский режим, вышли на акцию протеста у здания Посольства РФ в Берлине. "Выступления на украинском языке были запрещены. В полиции заявили, что в короткие сроки не удалось найти переводчика. Поэтому с прошедшими регистрацию заранее было согласовано, что выступления будут только на немецком или английском языке".

Брюссель против Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен завершить свою миссию в США на саммите НАТО. Эксперты окрестили его законспирированным голубем мира, объясняя версии поездок в Киев, Москву, Пекин, а теперь Вашингтон. Однако Брюссель собирается противодействовать. "Евробюрократы даже думают сменить порядок ротации президентства в Евросовете и лишить Орбана его нынешнего статуса. Правда, для этого нужно будет набрать 4/5 голосов еврокомиссаров. А там и так дикий раскол", — пишет политолог Малек Дудаков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Приближается дата голосования за переизбрание Урсулы фон дер Ляйен. Оно пройдёт на тоненького — если Урсуле и хватит голосов, то еле-еле. Причём есть только одна попытка. Если она провалится, то придётся срочно искать Урсуле замену. И переформатировать состав еврокомиссаров, — отмечает Дудаков.

По словам эксперта, Орбан же тем временем успешно сформировал третью по численности фракцию “европейских патриотов” в Европарламенте. В неё теперь входят несистемные силы из Австрии, Чехии, Венгрии, Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Дании, Греции и даже Латвии.

Авторы Владимир Павлов