Как левые во Франции переиграли Макрона, что ответил Путин Японии по Курилам, чего боится Зеленский и почему миссия Орбана закончится в Вашингтоне: обзор мировых новостей, 8 июля Что сказал глава МИД РФ Лавров США и какие бомбы испытывает Российская армия — в материале Life.ru. 8 июля, 11:47 Лидер левого блока Жан-Люк Меланшон после объявления результатов выборов заявил, что не намерен объединяться с блоком Макрона "Вместе". Обложка © Blondet Eliot / ABACA

Французские левые не будут сотрудничать с Макроном

Блок левых партий "Новый народный фронт" занял первое место на парламентских выборах во Франции и получит 182 места. На втором месте — президентская коалиция "Вместе" с 168 местами. Правая партия "Национальное объединение" получит 143 места в парламенте. Правоцентристские "Республиканцы" могут рассчитывать на 45 мандатов. О результатах сообщает МВД Франции. Всего в Национальном собрании Франции 577 мандатов. Ни одна из партий не получит абсолютного большинства.

"Похоже, Франция погрузится в ещё большую политическую неопределённость <...> и парламент, скорее всего, будет парализован и разделён между тремя блоками", — говорит об итогах выборов телеканал CNN.

Лидер левого блока Жан-Люк Меланшон после объявления результатов заявил, что не намерен объединяться с президентским блоком "Вместе". "Не намерены участвовать в таких переговорах", — сказал политик своим сторонникам.

Лидер французской левой партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон. Фото © ТАСС / ЕРА / Guillaume Horcajuelo

Лидера левой коалиции иногда называют пророссийским. "Меланшон находится на левом фланге политического спектра, но является адвокатом лидера Кремля", — говорил ранее журналист Николя Энен. Однако сам Меланшон, уроженец Алжира, свою связь с РФ отрицает.

Зеленский испугался Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский опасается переизбрания кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

"Владимира Зеленского спрашивают почти в каждом интервью, что будет значить для Украины переизбрание Трампа. Хотя Зеленский осторожно подбирает слова, иногда эмоции из-за подобной перспективы вырываются наружу", — сообщает газета.

Ранее аналитики говорили о том, что Трамп может поставить жёсткие условия Зеленскому по достижению мира на Украине. "Он даст понять Зеленскому: "<...> Халява закончилась. Как только я вступлю в должность 20 января, мы вас полностью отрежем (от финансирования. — Прим. ред.). И если ты заставишь меня ждать до 20 января с мирным урегулированием — условия для тебя будут гораздо хуже", — сделал прогноз экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, сообщает РИА "Новости".

Также существует мнение, что Трамп, придя к власти, будет готов "спуститься с идеологических небес" на землю и договариваться с РФ по конкретным пунктам. "Сообщается также о готовности Трампа обсуждать раздел Украины с учётом российских интересов. Так это или не так, неизвестно. Но, если сведения верны, он что-то потребует от России взамен. Что именно? Отказаться от сотрудничества с Китаем в военной сфере? Навсегда забыть про активы Центробанка РФ за рубежом?" — пишет обозреватель Максим Литвинов для проекта WarGonzo.

Что пообещал Лавров США из-за ударов по Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы атаковать российские регионы без помощи американских специалистов. Об этом он сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не смогла бы атаковать российские регионы без помощи американских специалистов. Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

"Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать. И я убеждён, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал Лавров, заинтриговав общественность.

Месяц назад президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2024 сказал, что РФ может зеркально отвечать на поставки западного оружия для Украины, намекая на подобную помощь от России для стран – противников Коллективного Запада. "Мы пока не поставляем. Пока. Но мы оставляем за собой право это делать. [Поставлять вооружение] тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определённое давление на себе, в том числе и военного характера", — заявил тогда глава государства.

Сюрприз Орбана — Китай

Ещё одну интригу создал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который после визита в Киев и Москву в рамках некоей "мирной миссии" теперь направляется в Китай и уже встретился с лидером страны Си Цзиньпином.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который после визита в Киев и Москву в рамках некоей "мирной миссии" теперь направляется в Китай. Фото © ТАСС / АР / Vivien Cher Benko

"Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции "Дяоюйтай" в Пекине", — сообщает Центральное телевидение Китая. По итогам встречи Орбан сказал, что его страна высоко оценивает мирный план Китая по завершению конфликта на Украине. Перед встречей лидер Венгрии выложил фото из аэропорта Пекина с такой подписью: "Миссия мира 3.0. Пекин".

Ранее лидер Венгрии анонсировал новый "сюрприз" в рамках своей мирной миссии по завершению конфликта на Украине. Кроме того, Орбан заявил, что европейские чиновники не смогут добиться мира на Украине. Для этого, по его словам, нужна воля политика, но не чиновника. Некоторые телеграм-каналы увидели в этих словах намёк на приход к власти Дональда Трампа.

Путин отказал Японии в "продаже" Курильских островов

Владимир Путин отказался от передачи Курил Японии в обмен на инвестиции в развитие Дальнего Востока, пишет китайское издание Sohu. В материале подчёркивается, что ради этих территорий Япония "готова пойти на очень многое", однако президент РФ назвал острова суверенной российской территорией.

Владимир Путин отказался от передачи Курил Японии в обмен на инвестиции в развитие Дальнего Востока. Фото © Life.ru

Китайские корреспонденты пишут, что подобная сделка подорвала бы национальную безопасность РФ, так как к Курильским островам могли получить доступ США и построить там свои военные базы.

Ранее Владимир Путин призвал развивать туризм на Курильских островах. "Я согласен с вами. Надо развивать туристический кластер островов. Это очень правильное направление", — сказал тогда Путин, отвечая на вопрос о реконструкции ВПП на острове Кунашир южной гряды Курил.

Россия испытала бетонобойные бомбы

Россия испытала новые бетонобойные бомбы на самолётах Су-30СМ2. Сначала снаряды планируют к цели на парашютах, а потом вгрызаются в землю и детонируют не сразу, а спустя несколько секунд. Работа бомб показана в видео на телеканале "Звезда".

Авторы Михаил Сироткин