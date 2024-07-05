Как Зеленский готовится к переговорам с Россией, не тайный визит Орбана в Москву, Риши Сунак проиграл: обзор мировых новостей, 5 июля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привёз в Москву после Киева промежуточные договорённости о начале мирных переговоров с Украиной, изменится ли что-то во внешней политике Британии с приходом нового премьер-министра и от чего отказывается НАТО — в материале Life.ru. 5 июля, 12:51 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привёз в Москву после Киева промежуточные договорённости о начале мирных переговоров с Украиной. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Визит премьер-министра Венгрии в Киев, а теперь в Москву

Пока весь мир гадал, приедет ли в Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Киев или нет, глава кабинета венгерского правительства выложил в соцсети фотографии из московского аэропорта. Напомним, в Киеве он предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому прекратить огонь и начать мирные переговоры, однако получил отказ.

— У Зеленского есть сомнения по поводу идеи о прекращении огня, — отметил Орбан в интервью Die Weltwoche.

Несколько часов назад Владимир Зеленский, комментируя свою позицию Philadelphia Inquirer, рассказал о возможном формате переговоров Киева и Москвы через посредников. Он также обозначил три условия мира: "сохранение Украины", вступление в НАТО и ЕС и компенсация за счёт России.

Глава России Владимир Путин в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане отметил, что это маловероятно, потому что посредники не подписывают окончательные документы.

Прибыв в Москву, Орбан написал: "Мирная миссия продолжается". Европейские чиновники раскритиковали его действия. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что, несмотря на то что Венгрия сейчас председательствует в ЕС (с 1 июля. — Прим. ред.), она не может вести диалог с Россией от имени всего союза. Что, по мнению экспертов, может говорить лишь о том, что Орбан согласовывает некие позиции лишь небольшой части европейских элит в отношении урегулирования украинского конфликта.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии". Видео © Telegram / Коваленко. НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК – СОПРОТИВЛЕНИЕ

— Вполне очевидно, что сейчас администрация Байдена через Зеленского пытается навязать России переговоры, чтобы ВСУ внезапно не коллапсировали в самый неподходящий момент перед выборами президента США. Поэтому просроченный украинский президент и настаивает на втором саммите мира этой осенью, — считает публицист Юрий Баранчик.

Политолог Дмитрий Астафьев полагает, что, пока не станет примерно понятна политическая конфигурация в США, реальных переговоров не будет. То есть в лучшем случае они могут быть организованы к началу сентября.

Риши Сунак ушёл в отставку, уступив место Киру Стармеру

Новый глава лейбористов Кир Стармер. Фото © ТАСС / АР / Phil Noble

Лидер британских консерваторов Риши Сунак покинул пост премьер-министра после поражения партии на выборах в Палату общин. Лейбористы опередили консерваторов почти на 280 позиций, набрав 410 мандатов. Однако для России смена британского премьер-министра ничего не изменит. Известно, что лидер лейбористов Кир Стармер, который займёт освободившееся кресло главы кабинета министров, поддерживает оказание военной помощи Украине. Однако он высказывался не за продолжение военного конфликта, а за его урегулирование исключительно дипломатическими методами.

НАТО — подготовка ВСУ вместо вступления Украины в военный блок

Саммит НАТО намерен расширить подготовку ВСУ в Польше, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также добавил, что это решение саммита НАТО — о передаче альянсу координации всех военных поставок Киеву — не позволит сделать блок участником конфликта. При этом чиновник надеется на членство Украины в НАТО до 2034 года. Уместно вспомнить, что накануне более 60 международных экспертов направили открытое письмо с призывом к НАТО воздержаться от обещаний принять Украину в состав альянса, говорится в публикации газеты Politico.

Авторы Владимир Павлов