Будет ли прекращение огня и что скрывается за готовностью Зеленского позвать Россию на переговоры, Госдеп ставит ультиматум Кремлю, в чём совпали мнения Путина и Си Цзиньпина: обзор мировых новостей 4 июля Как Украину обвинили в нарушении ядерной безопасности и почему страны НАТО согласились поддерживать Киев только один год — в материале Life.ru. 4 июля, 12:08 Будет ли прекращение огня и что скрывается за готовностью Владимира Зеленского позвать Россию на переговоры. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Госдеп пугает Россию из-за потери боеспособности ВСУ

ВСУ будут увеличивать дальность атак западным оружием по территории России, если фронт наступления Российской армии расширится. Об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.

"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности. — Прим. ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — заявил политик на слушаниях в Комитете Палаты представителей по международным отношениям, передаёт РИА "Новости".

Разговор о разрешении бить оружием НАТО по территории России звучит не в первый раз. Ранее отставной полковник ВС США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен сказал, что подобные заявления Запада направлены на эскалацию конфликта, что в итоге может привести к прямому столкновению России и НАТО.

В то же самое время посол США в РФ Линн Трейси в интервью RTVI 3 июля назвала "максимализмом" набор условий для разрешения конфликта на Украине от Владимира Путина. При этом она заверила, что американская сторона надеетсяза улучшение отношений с РФ.

Посол США в РФ Линн Трейси. Фото © Getty Images / Anadolu

Россию пригласят на следующий мирный саммит

Зеленский не исключает возможности отправки приглашения России для участия в следующем мирном саммите, сообщает Bloomberg. Однако глава киевского режима, срок полномочий которого завершился 20 мая, заявил, что не ожидает разговора с Владимиром Путиным в ближайшее время.

В апреле президент РФ Владимир Путин назвал мирный саммит в Швейцарии паноптикумом, обратив внимание на то, что России — участника конфликта — на этой конференции не будет. "Теперь, как вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии, нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то", — отметил тогда Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

С кем встретился Владимир Путин в Астане

В первый день саммита ШОС в Астане президент РФ Владимир Путин встретился с коллегами из Казахстана, Китая, Турции, Пакистана, Азербайджана и Монголии. Особенное внимание мировых СМИ было обращено на встречи Путина с Эрдоганом, Алиевым и Си Цзиньпином.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар (слева направо) на совместном фотографировании глав делегаций государств – членов ШОС. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России вместе с председателем КНР сошлись во мнении, что мир на Украине невозможен без России. О ходе переговоров двух лидеров рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С лидером Турции Владимир Путин встретился впервые с сентября 2023 года. Во время разговора главы двух стран обсудили вопросы экономического, энергетического и туристического сотрудничества. В ходе беседы Эрдоган сказал Путину, что ждёт его визита в Турцию в "самое ближайшее время". Президент России ответил: "Обязательно приеду".

Ильхам Алиев и Владимир Путин во время переговоров обсудили логистические проекты, торговую кооперацию и вопрос сборки российских автомобилей в Азербайджане. О последнем аспекте переговоров сообщил вице-премьер Алексей Оверчук, отвечающий за координацию государственной политики РФ в сфере интеграции на евразийском пространстве. В последний раз Алиев и Путин общались в Москве в конце апреля.

Зеленскому не понравился план Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимиру Зеленскому не понравился его мирный план. Например, лидер Венгрии предложил остановить боевые действия для начала переговоров с РФ, однако глава киевского режима начал говорить: "Давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом".

"У него были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не очень понравилось", — сказал Орбан в интервью швейцарскому еженедельнику Die Weltwoche. Однако он выразил надежду, что диалог с Зеленским на эту тему будет продолжен.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что его страна не поддержит прекращение огня. "На мой взгляд, прекращение огня, направленное на капитуляцию Украины, — это соглашение, которое мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии", — заявил политик.

Ранее венгерский лидер посетил Киев впервые за девять лет. С начала июля Венгрия является председателем в Совете ЕС, и Орбан решил встретиться с Зеленским для решения украинского вопроса и развития двусторонних отношений.

МАГАТЭ намекнуло Украине прекратить атаки на Энергодар

Запорожская АЭС проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об ударах беспилотников, из-за которых пострадали сотрудники на электроподстанции в Энергодаре и начали разгораться лесные пожары рядом с атомной электростанцией, заявило МАГАТЭ в своём аккаунте в социальной сети X.

"Рафаэль Гросси (глава МАГАТЭ. — Прим. ред.) сообщил, что повторяющиеся атаки беспилотников представляют угрозу ядерной безопасности и жизни людей и должны быть прекращены", — написало агентство.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото © Getty Images / Thomas Kronsteiner

До этого Гросси также осуждал атаки ВСУ по Запорожской АЭС. Например, в апреле этого года чиновник сказал, что атаки по куполу 6-го энергоблока не привели к серьёзным последствиям, но создали очень опасный прецедент.

Горизонт помощи Украине — год

Уходящему в отставку генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось найти консенсус между участниками альянса по поводу предоставления долгосрочной финансовой помощи Украине. Члены НАТО смогли договориться только о выделении 40 млрд евро в 2025 году, сообщает DPA.

"Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу не удалось убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", — заключило издание.

Формулировка в итоговом соглашении между странами звучит следующим образом: члены НАТО "будут стремиться выполнить обязательство посредством пропорциональных взносов". В июне сообщалось, что члены НАТО будут помогать Украине в зависимости от размера своего ВВП.

Авторы Михаил Сироткин