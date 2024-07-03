Зачем в Киев приедет западный куратор, что не нравится Зеленскому в ВСУ, какую повестку определили на июльском саммите НАТО: обзор мировых новостей 3 июля Из-за чего премьер Австралии не поедет на саммит НАТО и что узнали российские специалисты об американской ракете — в материале Life. 2 июля, 21:17 Какую повестку определили на июльском саммите НАТО. Обложка © ТАСС / EPA

В Киеве будет работать чиновник из НАТО

Североатлантический альянс хочет отправить на Украину гражданского высокопоставленного чиновника, который будет курировать долгосрочную военную и невоенную помощь Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Кроме того, НАТО создаст ставку командования альянса в Висбадене в западной части Германии. Оттуда НАТО будет координировать поставки военной техники для ВСУ.

"Высокопоставленный гражданский чиновник в Киеве сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке, связанной как с <...> командованием в Висбадене, так и со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе", — сообщает издание.

Подобные решения имеют цель сделать армию Украины более похожей на армию стран НАТО. Wall Street Journal также сообщает, что новые инициативы по украинскому вопросу особенно актуальны в свете прошедших теледебатов между президентом США Байденом и экс-главой Белого дома Дональдом Трампом: "Это происходит на фоне политического подъёма правого толка в Европе и растущей вероятности того, что бывший президент Дональд Трамп может вернуться в Белый дом и уменьшить помощь Киеву".

Зеленский недоволен Сырским

Главком ВСУ Александр Сырский и глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Провал обороны на Харьковском направлении и успехи Армии России на других участках фронта стали причиной недовольства Владимира Зеленского главкомом ВСУ Александром Сырским. Однако отставки не следует ждать в ближайшее время, сообщает украинское издание NV.

Сырский находится на своём посту с 8 февраля 2024 года. Ранее Зеленский уволил соратника нынешнего главкома — командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля. Отставке предшествовал шквал критики в отношении Содоля по поводу огромных потерь личного состава, а также позиций под Торецком.

На кого рассчитан саммит НАТО?

Эксперты американской организации Council on Foreign Relations (Совет по международным отношениям) выделили три основные темы на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне: реакция на недовольство Украины из-за получения отказа вступить в НАТО, критика Республиканской партии США по вопросам трат на оборону и помощь ВСУ, а также действия президента РФ Владимира Путина, который, по словам экспертов, станет особой темой для обсуждения.

Саммит НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

"Саммит НАТО будет нести некое убедительное послание. Путин является особой целью дополнительных пунктов повестки дня совещания на высшем уровне", — сказали аналитики.

Между тем глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген сообщил, что на предстоящем саммите не будет обсуждаться приём Украины в НАТО, пишет Deutsche Welle (издание внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов). Однако он добавил, что только членство в НАТО может гарантировать Украине безопасность. "Договорённости с Россией не стоят той бумаги, на которой Путин ставит свою подпись. Украине пришлось убедиться в этом на собственном горьком опыте. Единственная страховка — это членство в НАТО", — утверждает политик.

В России разобрали американскую ракету

Российские инженеры изучили устройство американской баллистической ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА "Новости". "Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нём установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал эксперт по вооружениям в беседе с РИА "Новости". По его словам, секретов в американской ракете для российских инженеров больше нет.

Ранее сообщалось, что РФ получила доступ к системе управления ракеты ATACMS. До этого президент РФ Владимир Путин сказал, что российским инженерам нужно пользоваться возможностью изучать технологии производства западного вооружения. "Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, — ну почему нет", — сказал Путин корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину в 2023 году.

Нет встречи с Байденом — нет и поездки на саммит НАТО

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Фото © ТАСС / JOEL CARRETT

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе не поедет на июльский саммит НАТО. Изначально планировалось, что Альбанезе примет участие в саммите вместе с представителями из Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи в рамках "Индо-Тихоокеанской четвёрки". Вместо него туда отправится министр обороны страны Ричард Марлз. Решение не ехать на главное событие года для альянса связано с отсутствием подтверждения встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом пишет газета Sydney Morning Gerald.

Лидер оппозиции Питер Даттон раскритиковал решение премьера. "В Европе идёт война, на Ближнем Востоке идёт война, есть большая вероятность того, что война распространится дальше на Европу, и сейчас самое время пообщаться с мировыми лидерами-единомышленниками и послать очень чёткий сигнал Путину, чтобы послать очень чёткий сигнал Северной Корее, Ирану, "Хезболле" и другим, что мы поддерживаем страны, которые разделяют наши ценности", — сказал политик.

Авторы Михаил Сироткин