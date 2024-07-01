Что предложил Зеленский по переговорам с Россией, Макрон проиграл на выборах, Байдена могут заменить: обзор мировых новостей, 1 июля Новые политические реалии во Франции, в США не утихают страсти вокруг адекватности Байдена и его участия в выборах, на чем сфокусируется Трамп в случае победы — в материале Life. 1 июля, 12:36 Что предложил Зеленский для начала переговоров с Россией. Обложка © ТАСС / IMAGO / Italy Photo Press

Погромы в Париже

Обнародованы предварительные итоги 1-го тура парламентских выборов во Франции. Согласно результатам, блок Макрона "Вместе за республику" набрал 21,4% и занял 3-е место. Победившая партия "Национальное объединение" получила треть голосов (33–34%). Второе место заняла левая коалиция "Новый народный фронт" с результатом 28%. О предварительных данных сообщает МВД Франции. Явка составила 59%, сообщают российские СМИ.

По прогнозам, "Национальное объединение" может получить 260–310 мест в парламенте. Глава партии Марин Ле Пен по итогам голосования заявила, что "лагерь Макрона почти уничтожен".

Сразу после оглашения результатов в Париже начались митинги против победы "Национального объединения". Часть митингующих забрались на монумент на площади Республики в столице и подняли плакаты с антифашистскими лозунгами. Радикальная молодёжь из движения Black bloc начала бить витрины кафе и поджигать баки с мусором, передаёт корреспондент РИА "Новости" с места событий. Беспорядки начались ещё во время голосования — на одном из избирательных участков в Ницце наблюдатель ударил председателя избирательного участка с целью помешать ходу голосования.

После оглашения результатов в Париже начались митинги против победы "Национального объединения". Фото © ТАСС / АР / Thomas Padilla

Макрон призвал заблокировать правых во втором туре выборов, которые должны пройти 7 июля. "Перед лицом "Национального объединения" пришло время для широкого демократического и республиканского объединения перед вторым раундом", — передают журналисты слова президента Франции. Во втором туре коалиция Макрона снимет часть своих кандидатов с гонки.

— Мы сделали такой выбор после первого тура в более чем 60 избирательных округах. Это будет означать снятие наших кандидатов, сохранение которых на третьем месте привело бы к избранию депутата от Национального объединения против другого кандидата, который бы, как и мы, защищал ценности республики, — сообщил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Пресс-секретарь Соцпартии Франции Пьер Жуве отметил, что результаты голосования привели к "тяжёлому поражению" французского президента.

Зеленский: Украина ищет вариант для переговоров с Россией

— Украина может найти модель, при которой в соответствии с соответствующими документами, шагами и модальностями можно найти решение. Когда есть представители, которые готовят решение того или иного кризиса, а потом этот документ, если он удовлетворяет Украину, должен разбираться с представителями Российской Федерации. Пока что у нас есть только такая модель, — сказал Зеленский в интервью Philadelphia Induirer, отвечая на вопрос о возможности переговоров с РФ. Видеозапись интервью можно найти на официальном YouTube-канале Зеленского.

Также Зеленский назвал два главных условия для победы Украины — возвращение к границам 1991 года и вступление страны в НАТО и ЕС. Требования Зеленского не совпадают с требованиями России, которые недавно озвучил президент России Владимир Путин, — отказ от вступления в НАТО, вывод войск ВСУ из контролируемых ими частей Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской республик, а также отмена санкций против РФ и признание в международных договорах новых территорий частями России.

Семья Байдена нашла виновного в провале

Родственники президента США хотят понижения в должности или увольнения руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна и личного адвоката президента Боба Бауэра. По их мнению, они виноваты в проигрыше Байдена в теледебатах с Трампом. Об этом сообщает газета Politico. Однако, несмотря на неудачное выступление, его родственники хотят продолжения борьбы Байдена за пост президента страны. Особенно на этом настаивают его печально известный сын Хантер и жена Джилл.

Претенденты в кандидаты на пост президента США экс-президент США Дональд Трамп и действующий президент США Джо Байден (слева направо) во время первого тура теледебатов. Фото © ТАСС / АР / Gerald Herbert

В противовес этому сами демократы не хотят продолжения президентской гонки с участием нынешнего главы США. Их спонсоры изучают правила, которые позволят поменять кандидата в президенты от партии до или во время национального съезда демократов. Об этом сообщил New York Times. Газета заявила, что доноры партии впали в "глубокую тревогу" после просмотра теледебатов.

Также миллиардер Дэвид Сакс в своих соцсетях заявил, что представители партии хотят сменить Байдена: "Члены Демократической партии и их союзники участвуют в полномасштабном восстании, чтобы помешать утверждению президента Байдена в качестве кандидата от Демократической партии, даже несмотря на то, что он получил все необходимые голоса на первичных выборах в 50 штатах". Сакс уточнил, что причина возможного ухода Байдена — низкие оценки во многих соцопросах страны.

В то же самое время канал CBS сообщил, что 72% американцев не хотят переизбрания Байдена, согласно итогам проведенного ими соцопроса, после теледебатов Трампа и нынешнего президента США. Главными причинами, которые американцы выделяют в качестве основных для невозможности дальнейшего президентства Байдена, — умственные способности и возраст. Некоторые из опрошенных также всерьёз обеспокоены решениями, которые может принимать Байден на втором сроке. Исследование было проведено с 28 по 29 июня, в опросе участвовали 1130 американцев. Погрешность опроса составила около 4,2%.

При любом президенте США НАТО будет помогать Украине

Смена президента в США не повлияет на помощь Украине. Об этом в интервью японской газете Иомиури сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", — заявил Столтенберг. Он отметил, что при сценарии возможного уменьшения помощи от США НАТО сможет играть более значимую роль в подготовке и снабжении ВСУ.

Трамп накажет чиновников США и построит новую систему ПРО

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон перечислил чиновников, в отношении которых необходимо начать расследование "ради справедливости". Например, бывший министр обороны Марк Эспер, бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб, бывший генеральный прокурор Уильям Барр, бывший директор ФБР Джеймс Коми и бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

Бэннон не согласился с тем, что возможное расследование можно назвать "возмездием" Трампа. Настоящим "возмездием" Трампа экс-советник призвал считать "очень успешный второй срок".

Также Трамп хочет создать новую систему противоракетной обороны после победы в президентской гонке. "В мой следующий [президентский] срок мы построим замечательный "железный купол" над нашей страной, такой, какие никто никогда не видел. Самый современный ракетный щит, который будет полностью построен в США", — сказал он, выступая в пятницу на агитационном митинге в штате Вирджиния.

Авторы Михаил Сироткин