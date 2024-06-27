Может ли Франция стать угрозой для Украины, ультиматум Китаю, за чей счёт госпереворот в Боливии: обзор мировых новостей, 27 июня Зачем глава российского МВД приехал в США и как европейские суды снова выписывают бумажки — в материале Life. 27 июня, 12:14 Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (слева на первом плане) и председатель партии Жордан Барделла (справа на первом плане). Обложка © ТАСС / ЕРА / ANDRE PAIN

Будущее Украины зависит от выборов во французский парламент

Франция может ослабить НАТО и стать угрозой для ВСУ после парламентских выборов. Как левые, так и правые силы способны оказать дестабилизирующее воздействие на нынешних французских союзников. О таких перспективах говорит издание The Economist. Правая партия "Национальное объединение" не поддерживает поставки оружия Украине, а левая коалиция "Новый народный фронт" негативно относится к членству Франции в НАТО.

"В лучшем случае это приведёт к путанице как для союзников, так и для французов. В худшем случае это серьёзно подорвёт дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит военный блок", — сообщает The Economist.

Председатель партии "Национальное объединение" Жордан Барделла. Фото © ТАСС / АР / Thomas Padilla

Также существует мнение, что и триумф партии "Национальное объединение" не сдвинет с выбранного политического курса Францию. Один из нынешних лидеров партии Жордан Барделла выступает за поддержку Украины, но без излишеств Макрона в виде истребителей и военных инструкторов, а сама партия пытается снять с себя ярлык радикалов и друзей Москвы — перед выборами "Национальное объединение" удалило призыв к расширению дипломатических отношений с РФ, сообщают российские СМИ. В интервью газете Financial Times Жордан Барделла заявил, что готов помогать Киеву, если это не приведёт к ухудшению отношений России и Франции.

Ранее стало известно, что парламентская коалиция Ensemble президента Франции Эмманюэля Макрона предлагает каждому избирателю, который проголосует за "президентских" кандидатов, 100 евро.

В чём ЕСПЧ обвинил Россию

МИД РФ отреагировал на обвинения России Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении нескольких статей конвенции в иске Украины по Крыму: "Конечно, не будем признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаём, какие — нет", — заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Ранее ЕСПЧ удовлетворил иск украинской стороны и обвинил РФ в нарушении прав украинцев, крымских татар, а также священников и журналистов. Документ опубликован на сайте суда.

В июне 2022 года Владимир Путин подписал указ, который позволил России не исполнять волю ЕСПЧ с 15 марта 2022 года. Окончательно из-под юрисдикции ЕСПЧ Россия вышла 16 сентября того же года. Сам ЕСПЧ решил, что может рассматривать нарушения РФ до этой даты и изначально отклонил возможное несогласие ответчика по этому поводу.

Здание Европейского суда по правам человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pierre-Olivier

Обвинения в нарушении прав человека от украинской стороны поступают давно. В 2015 году на обвинения в ущемлении прав крымских татар от президента Украины Петра Порошенко пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил следующее: "Что касается каких-то возможных слов о крымских татарах, если это будут какие-то голословные критика или обвинения, то так она останется голословной критикой. Как правило, всё, что мы слышали до этого, не имеет под собой каких-либо оснований и абсолютно не отражает реальное положение, которое существует в Крыму".

Главный полицейский России в ООН

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в саммите глав полиции стран –участников ООН. Кроме того, глава МВД обсудил с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа деятельность полицейских в миротворческих миссиях организации. Во время визита Колокольцев призвал ООН дать оценку ударам по Севастополю 23 июня, а также поднял вопрос о попытках западных стран в обход уставных документов исключить РФ из Интерпола. Также глава МВД России обсудил приостановку участия России в группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.

Глава МВД России Владимир Колокольцев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

"Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Российский министр примет участие в работе IV саммита руководителей органов полиции государств – членов ООН", — сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Владимир Колокольцев находится под санкциями США. Последний раз страну он посещал в 2018 году.

США выдвинули ультиматум Китаю

Китай стоит перед выбором — помогать РФ в СВО или развивать экономику с Европой. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

— Я вижу заметную разницу в том, как наши европейские союзники обсуждают свои отношения с Китаем. В результате Китай поставлен перед выбором: считает ли он, что у него есть будущее экономических отношений в Европе, или он хочет поддержать Россию в этой войне, которую мы не позволим довести до успеха. И этот выбор, честно говоря, потребует некоторого времени, — сказал чиновник во время выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В мае Госдеп США говорил, что для улучшения отношений с Западом Китаю следует отказаться от поддержки РФ. Об этом сообщал портал Newsweek со ссылкой на анонимного американского чиновника. "Если Китай заявляет о том, что хочет хороших отношений с Европой и другими странами, он не может продолжать подпитывать крупнейшую угрозу европейской безопасности", — заявил ранее собеседник Newsweek.

Перестановки в Боливии

"Вернуть демократию" — под такими лозунгами прошла попытка госпереворота в Боливии. Но не случилось. Возглавил вооружённый мятеж генерал Хуан Хосе Суньига, который со своими соратниками хотел освобождения всех политзаключённых, а также губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо и бывшего временного президента страны Жанин Аньес. Первый — подозреваемый по делу о госперевороте.

Протесты в Боливии. Фото © ТАСС / АР / Juan Karita

"Я никогда не сдамся, я борюсь за демократию и свободу, за Боливию", — сказал в 2022 году Камачо, когда суд избрал ему меру пресечения в виде предварительного заключения под стражу на четыре месяца. Вторая — не поддержала госпереворот, однако существует мнение, что именно она была кандидатом в президенты Боливии от США. "Всё это автоматически означает, что генерал находится под политическим влиянием США. Аньес как раз и была ставленницей американцев вместо последовательного социалиста Эво Моралеса, которого свергли и выгнали из страны в Мексику", — сообщал телеграм-канал "Кирилл Фёдоров / Война История Оружие".

Итогом всего стало назначение нового военного руководства во главе с Хосе Уилсоном Санчесом. Перед этим действующий президент Боливии Луис Арсе разговаривал с мятежным генералом и приказал ему вернуть военных в пункты дислокации — однако тот отказался исполнить приказ. Позже Суньигу арестовали. Задержанный генерал в ходе допроса заявил, что все действия он выполнял по приказу действующего президента Луиса Арсе.

— Причинами попытки госпереворота могут быть сближение Боливии с БРИКС, экономические проекты страны с Россией и Китаем, а также обладание одними из крупнейших запасов лития в мире [используется для производства аккумуляторов], — считает военный эксперт Александр Степанов. Он также отметил, что в апреле 2023 года глава Южного командования США посетила Боливию. Во время визита она выразила озабоченность по поводу сотрудничества страны с Россией и Китаем.

Степанов напоминает и о других крупных проектах России в Боливии — строительстве промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития стоимостью $600 миллионов. А два года назад наша компания создала первый на континенте региональный центр ядерной медицины — "де-факто Боливия становится основным латиноамериканским лидером в борьбе с онкологическими заболеваниями". Китайские инвестиции сосредоточены на боливийской транспортной и энергетической инфраструктуре.

— Китайская инженерная компания Sinohydro Bureau 4 подписала контракт на $8,4 миллиона на строительство газовой электростанции в интересах горнодобывающего сектора. А между китайскими фирмами CATL, BRUNP и CMOC (CBC) и боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) — о разведке месторождений лития на $1,4 миллиарда. Возведена крупнейшая автомагистраль Эль-Эспино стоимостью $4,5 миллиарада, и это не весь список вложений из Поднебесной, — замечает эксперт.

Авторы Михаил Сироткин