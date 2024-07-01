Столтенберг: США при любом президенте останутся союзниками НАТО и Украины

США останутся союзником НАТО и Украины, независимо от результатов президентских выборов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В интервью японской газете "Иомиури" он указал, что в Штатах существует сильная двухпартийная поддержка Киева.

"Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", — сказал Столтенберг, говоря о возможности победы на выборах в США Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.

Несмотря на это, генсек военного блока допускает, что роль НАТО в украинском конфликте может стать значительнее, если американские партнёры сократят объёмы помощи.