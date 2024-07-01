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1 июля, 07:19

Столтенберг: США при любом президенте останутся союзниками НАТО и Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / АР / Sean Kilpatrick

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / АР / Sean Kilpatrick

США останутся союзником НАТО и Украины, независимо от результатов президентских выборов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В интервью японской газете "Иомиури" он указал, что в Штатах существует сильная двухпартийная поддержка Киева.

"Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", — сказал Столтенберг, говоря о возможности победы на выборах в США Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.

Несмотря на это, генсек военного блока допускает, что роль НАТО в украинском конфликте может стать значительнее, если американские партнёры сократят объёмы помощи.

В США на примере со Швецией рассказали, как Украина может тайно получать помощь от НАТО
В США на примере со Швецией рассказали, как Украина может тайно получать помощь от НАТО

Ранее журнал The National Interest писал, что президент РФ Владимир Путин не блефовал, когда предупредил о том, что дальнейшая поддержка Украины Западом и тем более отправка на территорию страны иностранных военнослужащих повлечёт катастрофические последствия. На Западе сильно обеспокоились возможностью прямого и открытого конфликта с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что альянс не желает становиться участником войны.

Николай Рюмин
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