Столтенберг: США при любом президенте останутся союзниками НАТО и Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / АР / Sean Kilpatrick
США останутся союзником НАТО и Украины, независимо от результатов президентских выборов. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. В интервью японской газете "Иомиури" он указал, что в Штатах существует сильная двухпартийная поддержка Киева.
"Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", — сказал Столтенберг, говоря о возможности победы на выборах в США Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу.
Несмотря на это, генсек военного блока допускает, что роль НАТО в украинском конфликте может стать значительнее, если американские партнёры сократят объёмы помощи.
Ранее журнал The National Interest писал, что президент РФ Владимир Путин не блефовал, когда предупредил о том, что дальнейшая поддержка Украины Западом и тем более отправка на территорию страны иностранных военнослужащих повлечёт катастрофические последствия. На Западе сильно обеспокоились возможностью прямого и открытого конфликта с Россией. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что альянс не желает становиться участником войны.