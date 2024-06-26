"Не переступим черту": Шольц высказался насчёт вовлечённости НАТО в конфликт на Украине

НАТО не будет становиться частью украинского конфликта, альянс не собирается переступать эту черту. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. Он заверил собравшихся в том, что эта позиция является единогласной у всех стран – участниц блока.

"Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем [для Украины], НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту черту", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер также добавил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится с 9-го по 11 июля в Вашингтоне, будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Незалежной и подготовки её армии.