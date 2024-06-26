"Не переступим черту": Шольц высказался насчёт вовлечённости НАТО в конфликт на Украине
Шольц заявил, что НАТО не станет частью конфликта на Украине
НАТО не будет становиться частью украинского конфликта, альянс не собирается переступать эту черту. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге. Он заверил собравшихся в том, что эта позиция является единогласной у всех стран – участниц блока.
"Мне важно подчеркнуть этот момент: из-за того, что мы делаем [для Украины], НАТО не будет частью конфликта. Мы не переступим эту черту", — сказал Шольц.
Немецкий канцлер также добавил, что на предстоящем саммите НАТО, который состоится с 9-го по 11 июля в Вашингтоне, будет обсуждаться усиление роли альянса в координации поддержки Незалежной и подготовки её армии.
А ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Будапешт не намерен присоединяться к подобным планам. По его словам, Венгрия не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Политик также подчеркнул, что "европейский поезд едет в сторону войны".
TACC / EPA / CLEMENS BILAN