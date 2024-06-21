"Европейский поезд едет в сторону войны": Орбан заявил о создании военной миссии НАТО на Украине Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, Венгрия участвовать не будет 21 июня, 10:05 14211 14211 НАТО проведёт военную миссию на Украине, Венгрия участвовать не будет. Обложка © ТАСС / АР

НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Орбан отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".

"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия", — подчеркнул Орбан.

По его словам, "машиниста поезда убедить не удалось", поэтому вряд ли НАТО остановится в реализации своих военных амбиций. Политик выразил надежду, что помешать "несущемуся составу" под силу лишь Дональду Трампу, если он одержит победу на предстоящих выборах президента в США.

Авторы Татьяна Миссуми