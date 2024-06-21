"Европейский поезд едет в сторону войны": Орбан заявил о создании военной миссии НАТО на Украине
Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, Венгрия участвовать не будет
НАТО проведёт военную миссию на Украине, Венгрия участвовать не будет. Обложка © ТАСС / АР
НАТО собирается начать военную миссию на Украине, но Венгрия не намерена присоединяться к подобным планам. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Будапешт не будет участвовать в миссии ни деньгами, ни отправкой солдат, ни поставками техники. Орбан отметил, что "европейский поезд едет в сторону войны".
"Минимальной цели мы достигли, я договорился с генеральным секретарём НАТО, Венгрия сойдёт с поезда. У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не примет в ней участия", — подчеркнул Орбан.
По его словам, "машиниста поезда убедить не удалось", поэтому вряд ли НАТО остановится в реализации своих военных амбиций. Политик выразил надежду, что помешать "несущемуся составу" под силу лишь Дональду Трампу, если он одержит победу на предстоящих выборах президента в США.
Ранее в НАТО решили позволить Украине наносить удары поставляемым оружием по территории РФ. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это будет являться лишь "оборонительной мерой". Президент РФ Владимир Путин в ответ напомнил, что ВСУ могут бить вглубь России лишь при непосредственном участии альянса, что делает его стороной конфликта. Тем временем Будапешт вновь заявил о необходимости остановить подготовку НАТО к войне с Россией. Орбан собрался помешать Европе ступить на эту "адовую" дорожку.