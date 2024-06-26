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26 июня, 07:32

Кэмерон заявил пранкерам, что Киев не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Глава МИД Британии Кэмерон: Украину не пригласят в НАТО на ближайшем саммите

Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Дэвид Кэмерон. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

В телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО на июльском саммите альянса. По его словам, украинские власти не должны с этим спорить.

"Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. И вот что я сказал президенту Зеленскому: "Давайте попробуем высказать самые правильные слова о поддержке НАТО Украины. Но давайте не будем, у нас не должно быть спора между НАТО и Украиной перед саммитом", — сказал Кэмерон, добавив, что сам поддерживает потенциальное вступление Киева в альянс.

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Напомним, что Украина не оставляет надежд стать членом НАТО. Киев подал заявку на вступление в альянс ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. А канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что вступления Украины в НАТО не ожидается "в следующие 30 лет".

Николай Рюмин
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