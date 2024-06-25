В США заявили о сюрпризе для Украины на июльском саммите НАТО
NI: Устав НАТО не даст Украине стать членом блока на июльском саммите
Украина вряд ли сможет стать членом НАТО на июльском саммите блока в Вашингтоне. Как пояснил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest (NI), преградой для этого является пятая статья устава Североатлантического альянса.
Журналист подчеркнул, что на пути Незалежной в данном вопросе стоит пятая статья Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена блока является нападением на всех его участников. В этой связи эксперт считает, что вступление Украины в объединение крайне маловероятно.
Журналист заметил, что именно обязательство по коллективной обороне мешает Киеву стать членом блока. Он убеждён, что членство Украины в альянсе может привести к прямому столкновению НАТО и России.
"Украина почти гарантированно не сможет вступить в трансатлантический альянс до тех пор, пока продолжается конфликт с Россией", — заявил он.
Напомним, что Украина не оставляет надежд стать официальным членом НАТО. Киев подал заявку на вступление в НАТО ещё в 2022 году, но до сих пор не получил весомых гарантий. Россия по-прежнему требует, чтобы Украина сохраняла нейтральный статус для военных альянсов. Госдепартамент США в свою очередь заявил, что вопрос вступления Киева не будет рассмотрен в ближайшем будущем. А канцлер Германии Олаф Шольц допустил, что вступления Украины в НАТО не ожидается "в следующие 30 лет".
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