В США заявили о сюрпризе для Украины на июльском саммите НАТО

Украина вряд ли сможет стать членом НАТО на июльском саммите блока в Вашингтоне. Как пояснил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала National Interest (NI), преградой для этого является пятая статья устава Североатлантического альянса.

Журналист подчеркнул, что на пути Незалежной в данном вопросе стоит пятая статья Устава НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена блока является нападением на всех его участников. В этой связи эксперт считает, что вступление Украины в объединение крайне маловероятно.

Журналист заметил, что именно обязательство по коллективной обороне мешает Киеву стать членом блока. Он убеждён, что членство Украины в альянсе может привести к прямому столкновению НАТО и России.