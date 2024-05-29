Зеленскому указали на место и потребовали не пихать Украину в НАТО

Владимиру Зеленскому не нужно давить на членов НАТО с требованием принять Украину в альянс, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Чиновники в организации после саммита НАТО в Литве в прошлом году провели "управление ожиданиями", когда стало ясно, что страны – члены альянса, поддерживающие вступление Незалежной, в том числе Великобритания, слишком сильно давили в этом вопросе.

Издание передаёт, что Киев не получит новых гарантий в грядущем ежегодном саммите НАТО из-за того, что альянс опасается возможного прямого конфликта с Россией. Однако лидеры блока планируют предложить "мост" к членству Украины.

"Пакет поддержки, который находится на стадии обсуждения, подчеркнёт право Украины выбирать своё будущее и продемонстрирует, что путь к членству в НАТО остаётся открытым", — указано в материале.