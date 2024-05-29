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Регион
29 мая, 01:59
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Зеленскому указали на место и потребовали не пихать Украину в НАТО

Telegraph: Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе вступления Украины

Владимиру Зеленскому не нужно давить на членов НАТО с требованием принять Украину в альянс, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

Чиновники в организации после саммита НАТО в Литве в прошлом году провели "управление ожиданиями", когда стало ясно, что страны – члены альянса, поддерживающие вступление Незалежной, в том числе Великобритания, слишком сильно давили в этом вопросе.

Издание передаёт, что Киев не получит новых гарантий в грядущем ежегодном саммите НАТО из-за того, что альянс опасается возможного прямого конфликта с Россией. Однако лидеры блока планируют предложить "мост" к членству Украины.

"Пакет поддержки, который находится на стадии обсуждения, подчеркнёт право Украины выбирать своё будущее и продемонстрирует, что путь к членству в НАТО остаётся открытым", — указано в материале.

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с жителями Берлина заявил, что Украина не вступит в Североатлантический альянс даже в следующие 30 лет. Политик подчеркнул, что говорил об этом и в Киеве два с половиной года назад.

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Анатолий Симоненко
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