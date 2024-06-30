В США на примере со Швецией рассказали, как Украина может тайно получать помощь от НАТО
Hill: Нейтральная Украина сможет получать тайную помощь от НАТО
Украина может быть нейтральной страной и получать при этом тайную помощь НАТО, как это делала Швеция. Об этом в статье для Hill пишет политолог Томас Грэм.
"Если членство в НАТО — это слишком недосягаемо, то что должна делать Украина? Швеция предлагает модель, которую можно адаптировать к нынешним обстоятельствам", — написал аналитик.
Эксперт напомнил, что во время холодной войны это скандинавское государство формально было нейтральной стороной, но при этом Стокгольм поддерживал сотрудничество с США и другими союзниками по Североатлантическому альянсу, которое держалось в секрете. По его словам, Вашингтон уже сейчас должен превратить Незалежную в Швецию тех времён.
Специалист предположил, что для этого нужно приложить усилия по восстановлению украинского оборонно-промышленного сектора, а также обучить войска этой страны. Грэм убеждён, что Белый дом должен более тесно сотрудничать с Украиной в сфере безопасности и разведки.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что НАТО не будет становиться частью украинского конфликта. По его словам, альянс не собирается переступать эту черту.
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