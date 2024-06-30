Россия не блефует: В США указали НАТО на серьёзность слов Путина о последствиях поддержки Киева

Президент Российской Федерации Владимир Путин не блефовал, когда предупредил о том, что дальнейшая поддержка Украины Западом и тем более отправка на территорию страны иностранных военнослужащих повлечёт катастрофические последствия. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.

"В ежегодном Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны – члены НАТО, что они должны понимать, что всё это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — пишет обозреватель Бенджамин Гилтнер.