Россия не блефует: В США указали НАТО на серьёзность слов Путина о последствиях поддержки Киева
NI: Предупреждение Путина о последствиях поддержки Западом Украины — не блеф
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин не блефовал, когда предупредил о том, что дальнейшая поддержка Украины Западом и тем более отправка на территорию страны иностранных военнослужащих повлечёт катастрофические последствия. Об этом говорится в материале журнала The National Interest.
"В ежегодном Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предупредил страны – члены НАТО, что они должны понимать, что всё это грозит конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. <…> Как объяснил известный военный и ядерный стратег Бернард Броди, страны обычно не блефуют, когда выдвигают угрозы", — пишет обозреватель Бенджамин Гилтнер.
Автор отметил, что отсутствие понимания перспектив эскалации может повлечь чудовищные последствия. В связи с этим Гилтнер призвал политиков и аналитиков США быть внимательнее к тем сигналам, которые подаёт Москва, и не слушать тех, кто требует пересечь все обозначенные Россией красные линии. Если Соединённые Штаты не будут проявлять осторожность в своём отношении к конфликту, то могут очень крупно проиграть, подытожил он.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как американский аналитический центр указал на предупреждение о возрастающей угрозе масштабной войны в последних действиях Владимира Путина. В частности, речь идёт о российско-белорусских учениях по применению ядерного оружия, прибытии кораблей ВМФ РФ на Кубу и подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР.