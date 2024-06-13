США направили на Кубу подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ
Вашингтон на фоне присутствия кораблей ВМФ РФ на Кубе направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena, названую в честь города в штате Монтана. Южное командование ВС США заявило, что это "плановый визит".
"USS Helena находится в заливе Гуантанамо, Куба, в рамках планового визита в порт, поскольку она проходит через географическую зону ответственности Южного командования США, выполняя свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны. Местоположение судна и его транзит были запланированы заранее", — отметили там.
При этом агентство Associated Press указывает, что "Хелена" прибыла на Кубу для "демонстрации силы". По данным AP, другие военные суда США тоже следили за российскими учениями. Как подчёркивают в Пентагоне, эти учения не представляли угрозы для Вашингтона.
Как сообщал Life.ru, 12 июня корабли ВМФ РФ завершили учения по использованию высокоточного оружия и прибыли в порт Гаваны. Речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков", атомном подводном крейсере "Казань", среднем морском танкере "Академик Пашин" и спасательном буксирном судне "Николай Чикер". В США сообщили, что их администрация "внимательно следит" за российскими военными кораблями, которые прибыли на Кубу.
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