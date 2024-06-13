США направили на Кубу подлодку USS Helena из-за присутствия военных кораблей РФ

Вашингтон на фоне присутствия кораблей ВМФ РФ на Кубе направил в залив Гуантанамо быстроходную подлодку USS Helena, названую в честь города в штате Монтана. Южное командование ВС США заявило, что это "плановый визит".

"USS Helena находится в заливе Гуантанамо, Куба, в рамках планового визита в порт, поскольку она проходит через географическую зону ответственности Южного командования США, выполняя свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны. Местоположение судна и его транзит были запланированы заранее", — отметили там.