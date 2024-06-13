Песков рекомендовал другим странам не беспокоиться из-за наших кораблей на Кубе

Другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в порт Гаваны. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, военные учения — это нормальная практика, как и проведение тренировок в самых разных регионах, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация.