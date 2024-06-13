ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 11:32

Песков рекомендовал другим странам не беспокоиться из-за наших кораблей на Кубе

Другим странам не надо беспокоиться из-за российских учений, в том числе и в связи с прибытием российских кораблей в порт Гаваны. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг, 13 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, военные учения — это нормальная практика, как и проведение тренировок в самых разных регионах, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация.

"Не видим никаких поводов для беспокойства для других стран в данном случае", — сказал он.

США разворачивают флот близ Кубы для "встречи" российских кораблей
США разворачивают флот близ Кубы для "встречи" российских кораблей

Ранее сообщалось, что корабли ВМФ России завершили учения по высокоточному оружию и прибыли в порт Гаваны. Речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков", атомном подводном крейсере "Казань", среднем морском танкере "Академик Пашин" и спасательном буксирном судне "Николай Чикер". В США заявили, что их администрация "внимательно следит" за российскими военными кораблями, которые прибыли с визитом на Кубу.

Обложка ©

Минобороны РФ

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • Куба
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров