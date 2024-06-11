США разворачивают флот близ Кубы для "встречи" российских кораблей
CBS News: ВМС США развернут корабли для слежки за российским флотом на Кубе
Визит группы российских военных кораблей на Кубу пройдёт под пристальным вниманием боевых судов ВМС США, которые развернут в этом районе для слежки. Такими данными с телеканалом CBS News поделились инсайдеры из числа американских чиновников.
"Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развёрнуты для слежения за русскими", — рассказали корреспондентам близкие к ВМС источники.
Корабли Военно-морского флота РФ во главе с многоцелевым фрегатом "Адмирал Горшков" прибудут в порт Гаваны в день России, 12 июня. В состав группы также вошли атомная субмарина "Казань", танкер "Академик Пашин" и буксир "Николай Чикер". Визит продлится до следующего понедельника. Соединённые Штаты не увидели в манёврах угрозы своей нацбезопасности, но пообещали держать руку на пульсе.
Flickr / U.S. Pacific Fleet