"Будем следить": США пообещали не спускать глаз с российского флота у себя под боком

В Белом доме впервые прокомментировали предстоящий визит группы кораблей Военно-морского флота РФ во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" на Кубу. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джона Кирби, Соединённые Штаты не видят в происходящем угрозы, но всё равно будут держать руку на пульсе.

"Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", — произнёс экс-адмирал ВМС США в эфире телеканала CNN.