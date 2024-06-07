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7 июня, 01:29

"Будем следить": США пообещали не спускать глаз с российского флота у себя под боком

Кирби: Визит российских военных кораблей на Кубу не угрожает нацбезопасности США

В Белом доме впервые прокомментировали предстоящий визит группы кораблей Военно-морского флота РФ во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" на Кубу. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джона Кирби, Соединённые Штаты не видят в происходящем угрозы, но всё равно будут держать руку на пульсе.

"Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", — произнёс экс-адмирал ВМС США в эфире телеканала CNN.

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Корабли ВМФ РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня — в день России. Компанию "Адмиралу Горшкову" составят атомная субмарина "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Визит связан с "историческими дружескими отношениями двух держав".

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Минобороны РФ

Илья Пушкарев
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