"Будем следить": США пообещали не спускать глаз с российского флота у себя под боком
Кирби: Визит российских военных кораблей на Кубу не угрожает нацбезопасности США
В Белом доме впервые прокомментировали предстоящий визит группы кораблей Военно-морского флота РФ во главе с новейшим фрегатом "Адмирал Горшков" на Кубу. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джона Кирби, Соединённые Штаты не видят в происходящем угрозы, но всё равно будут держать руку на пульсе.
"Мы будем внимательно следить за ними... Мы не ожидаем, что это событие будет представлять угрозу нашей национальной безопасности", — произнёс экс-адмирал ВМС США в эфире телеканала CNN.
Корабли ВМФ РФ прибудут в порт Гаваны 12 июня — в день России. Компанию "Адмиралу Горшкову" составят атомная субмарина "Казань", танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Визит связан с "историческими дружескими отношениями двух держав".