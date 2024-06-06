На Кубе анонсировали визит российской АПЛ "Казань" и фрегата "Адмирал Горшков" в день РФ

Корабли Военно-морского флота РФ прибудут с визитом в порт Гаваны в день России, 12 июня. Как отметили в Министерстве обороны Кубы, речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков", атомной подлодке "Казань", танкере "Академик Пашин" и спасательном буксире "Николай Чикер".

"В период с 12 по 17 июня состоится официальный визит в порт Гаваны группы кораблей ВМФ России в составе четырёх судов. Визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и РФ и строго соответствует международным правилам", — сообщили в ведомстве.

С одного из кораблей прогремит 21 салютный залп, а затем прозвучит ответ артиллерийской батареи ВС Кубы из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья. Планируется, что российские моряки прибудут к командующему Военно-морского флота Кубы и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, которые, как отметили в Минобороны, представляют исторический интерес.