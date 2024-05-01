В США восхитились новейшим российским фрегатом "Адмирал Головко", способным нести "Цирконы"
NI: Фрегат "Адмирал Головко" отвечает всем требованиям к современным кораблям
Фрегат "Адмирал Головко". Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Новый фрегат "Адмирал Головко", недавно вошедший в состав Военно-морского флота России, воплощает в себе требования к новому поколению военных кораблей. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
"Будучи частью нового поколения многоцелевых фрегатов, он знаменует собой заметный сдвиг <...> в сторону продвинутых ракетных платформ... Эти фрегаты превращаются в могучие плавучие носители ракет, отражающие всё растущие требования современной войны на море", — подчеркнул автор.
Издание указывает на способность кораблей проекта 22350 выполнять крайне широкий спектр задач, в том числе по противолодочной обороне, сопровождению более крупных суден и нанесению ударов по территории противника. К слову, вооружён "Адмирал Головко" не только "Калибрами" и "Ониксами", но и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Напомним, многоцелевой надводный корабль проекта 22350 "Адмирал Головко" также оснащён новейшим противолодочным оружием, системами радиоэлектронной борьбы и постановки помех. Фрегат отличается высокой манёвренностью, превосходной управляемостью и лучшим навигационным комплексом. В минувшем декабре президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия на корабле флага ВМФ. Life.ru показывал, как это было.