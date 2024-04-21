Минобороны РФ сообщило о подписании Меморандума с КНР о сотрудничестве в спасании на море

Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 апреля.

"В ходе своего визита в КНР главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев встретился с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином. По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны дополнили, что Россия и Китай обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между своими флотами и подчеркнули важность его развития "в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане".