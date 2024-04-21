Минобороны РФ сообщило о подписании Меморандума с КНР о сотрудничестве в спасании на море
Главы флотов РФ и Китая подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
Главнокомандующий Военно-морским флотом России (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 21 апреля.
"В ходе своего визита в КНР главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев встретился с командующим ВМС НОАК адмиралом Ху Чжунмином. По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны дополнили, что Россия и Китай обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между своими флотами и подчеркнули важность его развития "в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане".
Напомним, что главком ВМФ России Александр Моисеев прибыл с визитом в Китай 20 апреля. Сообщалось, что российская делегация примет участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана 22–23 апреля. Известно, что Моисеев пробудет в КНР до 25 апреля.
ТАСС / Каргапольцев Иван