Главнокомандующий ВМФ России Моисеев прибыл с делегацией в Китай
Главком ВМФ РФ Александр Моисеев. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев
Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай. Он примет участие в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику. Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в г. Циндао 22–23 апреля", — указано в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что Моисеев выступит на симпозиуме, а также проведёт ряд рабочих двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями командования ВМС других стран. Главком ВМФ России пробудет в КНР до 25 апреля.
Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о назначении адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом России. Также глава ведомства указал, что вице-адмирал Константин Кабанцов назначен командующим Северным флотом, а вице-адмирал Сергей Пинчук — командующим Черноморским флотом.