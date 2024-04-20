Главнокомандующий ВМФ России Моисеев прибыл с делегацией в Китай

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай. Он примет участие в 19-м симпозиуме военно-морских сил (ВМС) стран западной части Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, 20 апреля, начался визит главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева в Китайскую Народную Республику. Адмирал Александр Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана, который состоится в г. Циндао 22–23 апреля", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что Моисеев выступит на симпозиуме, а также проведёт ряд рабочих двусторонних встреч с командованием ВМС Китая и представителями командования ВМС других стран. Главком ВМФ России пробудет в КНР до 25 апреля.