"Может предвидеть": Адмирал объяснил, почему Пинчук справится с командованием Черноморским флотом

Накануне стало известно, что вице-адмирал Сергей Пинчук назначен командующим Черноморским флотом. Почему военачальник хорошо подходит на эту должность, объяснил бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.

"Он может предвидеть, он может исполнять грамотно, толково, мудро. Но, выполняя задачи, добиваться цели. Он, конечно, прошёл определённую школу. Я его помню командиром эсминца, "Настойчивого", как мне помнится. Всё время он в основном служил на Балтике. Насчёт того, что удачно или неудачно, жизнь покажет", — подчеркнул адмирал в беседе с "Царьградом".

Комоедов пожелал Пинчуку успехов, а также толкового управления Черноморским флотом. Адмирал также раскрыл, каким должен быть хороший командир. Помимо мудрости, знаний и умений нужно обладать военной хитростью, пояснил военачальник.

Комоедов посоветовал Пинчуку вооружить флот переносными зенитными ракетными комплексами и научить экипажи ими пользоваться. Адмирал добавил, что хороший командир должен уметь не только управлять кораблём, но и запускать дизель-генераторы с турбинами. По его словам, Пинчук справится с новой должностью и проявит необходимую самостоятельность.

Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С 2016 по 2021 год командовал Каспийской флотилией ВМФ РФ, после занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Черноморским флотом.