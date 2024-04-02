Адмирал Моисеев официально назначен новым главкомом ВМФ

Адмирал Александр Моисеев официально назначен главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) России. О подписании соответствующего указа президента РФ Владимира Путина сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Также глава ведомства заявил, что вице-адмирал Константин Кабанцов назначен командующим Северным флотом, а вице-адмирал Сергей Пинчук — командующим Черноморским флотом.

"Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна", — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

Напомним, 19 марта стало известно, что адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Его официально представили к новой должности на церемонии вручения корабельных чаш для экипажей военных подлодок, которая проводилась в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника. Моисееву 61 год. Звание адмирала он получил в 2020 году, в 2011-м удостоен награды Герой России. Уроженец Калининградской области после службы в армии окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Петродворце (1987), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1995), Военно-морскую академию имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (2003) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2011). В разное время служил на атомной подводной лодке К-117, атомных ракетных подводных крейсерах стратегического назначения К-118 "Карелия" и К-407 "Новомосковск".