Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Это следует из пресс-релиза Минобороны РФ, в котором рассказывается о поздравлении Кабанцовым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота.

"Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили <...> всех моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота", — рассказали в ведомстве.