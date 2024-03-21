Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
Константин Кабанцов. Обложка © Mil.ru
Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Это следует из пресс-релиза Минобороны РФ, в котором рассказывается о поздравлении Кабанцовым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота.
"Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили <...> всех моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота", — рассказали в ведомстве.
Ранее Герой России адмирал Александр Моисеев был назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Его официально представили к должности на церемонии вручения корабельных чаш для экипажей военных подлодок.