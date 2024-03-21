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21 марта, 10:03

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом

Константин Кабанцов. Обложка © Mil.ru

Константин Кабанцов. Обложка © Mil.ru

Вице-адмирал Константин Кабанцов назначен временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом. Это следует из пресс-релиза Минобороны РФ, в котором рассказывается о поздравлении Кабанцовым и губернатором Мурманской области Андреем Чибисом моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота.

"Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили <...> всех моряков-подводников с 118-й годовщиной отечественного подводного флота", — рассказали в ведомстве.

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Ранее Герой России адмирал Александр Моисеев был назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России. Его официально представили к должности на церемонии вручения корабельных чаш для экипажей военных подлодок.

Матвей Константинов
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