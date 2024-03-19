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19 марта, 10:00

Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морского флота РФ

Врио главнокомандующего ВМФ Российской Федерации, Герой России, адмирал Александр Моисеев. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Врио главнокомандующего ВМФ Российской Федерации, Герой России, адмирал Александр Моисеев. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации назначен Герой России, адмирал Александр Моисеев. Его официально представили к новой должности на церемонии вручения корабельных чаш для экипажей военных подлодок, которая проводится в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника.

"Начинается церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Врио главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев", объявил ведущий мероприятия, его цитирует ТАСС.

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Напомним, неделей ранее вопрос о снятии с должности экс-главкома ВМФ РФ Николая Евменова комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что открытого указа на этот счёт опубликовано не было, а обсуждать распоряжения, сделанные под грифом секретности, Кремль не станет.

Юрий Лысенко
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