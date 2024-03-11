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11 марта, 09:29

Песков: Открытых указов о смене главнокомандующего ВМФ России не было

Открытых указов о смене главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России не публиковалось, а закрытые распоряжения Кремль не обсуждает. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о снятии с поста главкома ВМФ Николая Евменова и назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности.

"Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счёт не было", сказал Дмитрий Песков.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Эмманюэль Макрон может привести страну к конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что вовлечение Франции в противостояние никоим образом не соответствует интересам французов.

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ТАСС / Артём Геодакян

Владимир Озеров
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