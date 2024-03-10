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10 марта, 11:46
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Песков рассказал, о чём хочет спросить канцлера Германии Шольца

Песков: Есть вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре РФ и Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился словам канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего "пропагандой" данные о мирном договоре РФ и Украины образца весны 2022 года. Фрагмент беседы с представителем Кремля публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Песков заимел вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре РФ и Украины. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин [депутат Верховной рады Давид] Арахамия и о чём тогда говорил господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон", — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков отметил высокий уровень обеспечения безопасности президента России Владимира Путина. По его словам, благодаря этому главе государства не стоит опасаться есть стороннюю пищу.

Обложка ©

ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael

Матвей Константинов
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