Песков рассказал, о чём хочет спросить канцлера Германии Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился словам канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего "пропагандой" данные о мирном договоре РФ и Украины образца весны 2022 года. Фрагмент беседы с представителем Кремля публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Песков заимел вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре РФ и Украины. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин [депутат Верховной рады Давид] Арахамия и о чём тогда говорил господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон", — сказал Песков.