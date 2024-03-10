Песков рассказал, о чём хочет спросить канцлера Германии Шольца
Песков: Есть вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре РФ и Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков удивился словам канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего "пропагандой" данные о мирном договоре РФ и Украины образца весны 2022 года. Фрагмент беседы с представителем Кремля публикует журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.
Песков заимел вопросы к Шольцу после его слов о мирном договоре РФ и Украины. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
"Хочется спросить господина Шольца, о чём тогда говорил господин [депутат Верховной рады Давид] Арахамия и о чём тогда говорил господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков отметил высокий уровень обеспечения безопасности президента России Владимира Путина. По его словам, благодаря этому главе государства не стоит опасаться есть стороннюю пищу.
ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael