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10 марта, 10:26
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В Кремле отметили надёжность обеспечения безопасности Путина

Песков: Служба безопасности делает всё для защиты Путина

Безопасность президента России Владимира Путина надёжно обеспечена, в том числе во время приёма пищи в поездках. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков заявил о надёжности обеспечения безопасности Путина. Видео © Telegram / Зарубин

5 марта Путин в ходе поездки в Ставропольский край попробовал местные помидоры на встрече с работниками агрохолдинга. Перед президентом также поставили борщ, мясо с гречкой, салат и напиток.

"Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — подчеркнул Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, нет ли опасности для президента принимать стороннюю пищу.

В Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах
В Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах
Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Никита Никонов
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