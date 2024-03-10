В Кремле отметили надёжность обеспечения безопасности Путина

Безопасность президента России Владимира Путина надёжно обеспечена, в том числе во время приёма пищи в поездках. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков заявил о надёжности обеспечения безопасности Путина. Видео © Telegram / Зарубин

5 марта Путин в ходе поездки в Ставропольский край попробовал местные помидоры на встрече с работниками агрохолдинга. Перед президентом также поставили борщ, мясо с гречкой, салат и напиток.

"Служба безопасности работает и делает то, что должно, для обеспечения безопасности главы государства", — подчеркнул Песков.