Путин снова назначил генерал-полковника Кузьменкова замдиректора Росгвардии
Алексей Кузьменков. Обложка © t.me / Александр Хинштейн
Заместителем директора Росгвардии назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказал в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Заместитель министра обороны генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения", — говорится в тексте.
До этого Кузьменков числился в должности замминистра обороны РФ. Депутат пояснил, что генерал-полковник был временно переведён из Росгвардии в Минобороны около года назад, чтобы применить свой "успешный опыт по выстраиванию чётких логистических потоков" в военном ведомстве. Хинштейн подчеркнул, что Кузьменков отлично справился с поставленными задачами и теперь возвращается в Росгвардию.
Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант Андрей Булыга получил должность заместителя министра обороны Российской Федерации. Теперь он будет отвечать за материально-техническое обеспечение (МТО).