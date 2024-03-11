Путин снова назначил генерал-полковника Кузьменкова замдиректора Росгвардии

До этого Кузьменков числился в должности замминистра обороны РФ. Депутат пояснил, что генерал-полковник был временно переведён из Росгвардии в Минобороны около года назад, чтобы применить свой "успешный опыт по выстраиванию чётких логистических потоков" в военном ведомстве. Хинштейн подчеркнул, что Кузьменков отлично справился с поставленными задачами и теперь возвращается в Росгвардию.