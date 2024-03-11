Замминистра обороны РФ по МТО назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга 11 марта, 16:22 Генерал-лейтенант Андрей Булыга. Обложка © mil.ru

Генерал-лейтенант Андрей Булыга получил должность заместителя министра обороны РФ и будет отвечать за материально-техническое обеспечение (МТО). Об этом сообщили в самом ведомстве.

"Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", — отмечается в тексте.

До этого Булыга работал на посту заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

А ранее Life.ru рассказывал, что сегодня президент России Владимир Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств.

Авторы Татьяна Миссуми