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Замминистра обороны РФ по МТО назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга

11 марта, 16:22
Генерал-лейтенант Андрей Булыга. Обложка © mil.ru

Генерал-лейтенант Андрей Булыга. Обложка © mil.ru

Генерал-лейтенант Андрей Булыга получил должность заместителя министра обороны РФ и будет отвечать за материально-техническое обеспечение (МТО). Об этом сообщили в самом ведомстве.

"Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", — отмечается в тексте.

До этого Булыга работал на посту заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

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А ранее Life.ru рассказывал, что сегодня президент России Владимир Путин распространил выплату в размере пяти миллионов рублей при гибели в зоне специальной военной операции на гражданский состав Министерства обороны и прочих силовых ведомств.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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