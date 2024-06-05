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5 июня, 11:05

Крупнейшие морские учения НАТО Baltops 24 стартовали в Балтийском море

В среду начались морские учения НАТО Baltops, которые, как ожидается, станут крупнейшими в истории Североатлантического альянса. Об этом сообщает пресс-служба Войска польского.

"Более 50 кораблей различных классов и типов, 45 вертолётов и самолётов, 9 тысяч военнослужащих участвуют в учениях Baltops 24 в этом году. Важнейшие морские учения НАТО в бассейне Балтийского моря стартуют уже в среду, 5 июня, в Клайпеде (Литва)", — сказано в тексте сообщения.

В этом году участником учений стала польская армия, предоставившая для них все роды своих войск. В польском флоте есть суда 3-й флотилии кораблей и 8-й флотилии береговой обороны: ракетный фрегат "Генерал Пулаский" вместе с палубным вертолётом SH-2G из бригады военно-морской авиации, танкер Baltyk, тральщик Necko и транспортно-минное судно Poznań, на борту которого будет также взвод румынских пехотинцев и солдат из 7-й бригады береговой обороны.

В то же время на территории Швеции задействуют 6-ю воздушно-десантную бригаду, которая будет переброшена самолётами польских ВВС в район учений. Некоторые мероприятия пройдут на Центральном полигоне ВВС в Устке, где будут отрабатываться парашютные прыжки, а также тренироваться морской и воздушный десанты.

Представители польской армии заявили, что учения проходят по вымышленным сценариям, в которых участвуют несуществующие государства, а само мероприятие задумано как оборонительное.

В море корабли будут формировать тактические группы. Затем будут отрабатываться интеграция противовоздушной обороны, поиск, отслеживание и борьба с подводными лодками, а также противоминные действия, снабжение боевых кораблей непосредственно на воде, десантные и спасательные операции.

Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции
Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко объявил о совместных учениях ядерных сил. Западные политики были весьма встревожены таким поворотом событий, но российский лидер поспешил успокоить встрепенувшихся коллег, заявив, что целью учений является не запугивание, а выработка слаженного взаимодействия между военными двух государств.

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Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Владимир Озеров
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