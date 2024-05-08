Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции

На учениях НАТО в Швеции 11 солдат Североатлантического альянса заработали увечья во время прыжков с парашютами. По информации газеты Aftonbladet, бойцы получили переломы и раны.

"Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в населённом пункте Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник", — сообщает газета.

Речь идёт о военнослужащих США, Венгрии и Италии. Как уточняет издание, угрозы для их жизни нет.