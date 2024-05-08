Солдаты НАТО переломали кости, прыгая с парашютами на учениях в Швеции
Aftonbladet: На учениях НАТО в Швеции пострадали 11 солдат, прыгая с парашютами
На учениях НАТО в Швеции 11 солдат Североатлантического альянса заработали увечья во время прыжков с парашютами. По информации газеты Aftonbladet, бойцы получили переломы и раны.
"Одиннадцать человек получили ранения после прыжка с парашютом во время учений НАТО Swift Response в населённом пункте Скиллингарид в провинции Смоланд во вторник", — сообщает газета.
Речь идёт о военнослужащих США, Венгрии и Италии. Как уточняет издание, угрозы для их жизни нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что Польша перебросит военную технику к российской границе из-за масштабных учений НАТО Steadfast Defender 2024. Всего в манёврах задействовано около 50 боевых кораблей, 80 самолётов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также порядка 90 тысяч солдат. Манёвры проводятся в странах Балтии, Польше и Германии. В Кремле начавшиеся в Европе военные учения воспринимают как угрозу.
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