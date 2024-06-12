В США отреагировали на заход кораблей РФ в порт Гаваны
Салливан: США внимательно следят за визитом российских кораблей на Кубу
Американская администрация следит за российскими военными кораблями, которые прибыли с визитом на Кубу. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы видели этот российский ВМФ, направляющийся на Кубу. При администрации Буша [младшего], при администрации Обамы, при администрации Трампа и теперь — при администрации Байдена — мы внимательно и пристально следим за этим. Мы открыто заявили об этом за несколько дней до того, как это произошло, чтобы мир понял контекст и чтобы мир также знал, что мы следим", — сказал чиновник на брифинге для прессы, который состоялся на борту самолёта Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит "Большой семёрки" (G7).
Напомним, ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ завершили учения по высокоточному оружию и прибыли в порт Гаваны.
О том, что корабли ВМФ РФ посетят Гавану, 6 июня заявила кубинская сторона. Визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам. С одного из кораблей прогремит 21 салютный залп, а потом прозвучит ответ артиллерийской батареи ВС Кубы из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья. По данным американских СМИ, ВМС США развернут корабли для слежки за российским флотом на Кубе.
ТАСС / Минобороны РФ