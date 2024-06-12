В США отреагировали на заход кораблей РФ в порт Гаваны

"Мы видели этот российский ВМФ, направляющийся на Кубу. При администрации Буша [младшего], при администрации Обамы, при администрации Трампа и теперь — при администрации Байдена — мы внимательно и пристально следим за этим. Мы открыто заявили об этом за несколько дней до того, как это произошло, чтобы мир понял контекст и чтобы мир также знал, что мы следим", — сказал чиновник на брифинге для прессы, который состоялся на борту самолёта Байдена, вылетевшего из США в Италию на саммит "Большой семёрки" (G7).