Минобороны показало учения подлодки "Казань" и фрегата "Адмирал Горшков" в Атлантике Минобороны: Корабли СФ отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике 11 июня, 12:56 Учения российского флота в Атлантическом океане. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Атлантическом океане российские корабли приступили к учениям, в ходе которых будет отработано использование высокоточного оружия на удалении более 600 километров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения российского флота в Атлантическом океане. Видео © Telegram / Минобороны России

"Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота в составе многоцелевого атомного подводного ракетного крейсера проекта 885М "Казань" и фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющих задачи дальнего похода, приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане", — отмечается в тексте.

Отработка уничтожения боевой цели проводится при помощи компьютерного моделирования вражеского объекта. Фрегат "Адмирал Горшков" также выполнял задачу по отражению имитируемой атаки с воздуха, в рамках которой отрабатывалось слаживание работы командных пунктов и боевых постов во время ведения огня из корабельных артиллерийских установок АК-192М и зенитных комплексов "Палаш".

Ранее Минобороны РФ объявило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия поддерживает свою боеготовность на фоне провокаций Запада.

Авторы Татьяна Миссуми