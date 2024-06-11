В Госдуме объяснили "пугалке" НАТО, зачем Россия проводит ядерные учения
Депутат Хамитов считает, что НАТО не ожидало ядерных учений России
Руководители НАТО полагали, что видимой мощи альянса будет достаточно для того, чтобы устрашать всех вокруг одним лишь жестом руки, однако Россия никогда и никому не позволит собой манипулировать. Об этом заявил депутат Государственной думы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, комментируя второй этап тактических ядерных учений РФ. По словам парламентария, такое поведение для альянса в новинку.
Возможно, в НАТО думали, что они остаются пугалкой для всего мира. Может быть, они рассчитывали, что после их агрессивных выпадов в нашу сторону все тут же встанут на задние лапки в ожидании дальнейших указаний. А теперь смотрят и в очередной раз не понимают: как это кто-то осмелился действовать самостоятельно и всерьёз готовится к защите своей безопасности.
По мнению депутата, для натовских руководителей, считающих себя главными на земле, такое поведение в новинку. Но им придётся свыкнуться с мыслью, что Россия никогда и никому не позволит собой манипулировать, добавил собеседник Life.ru.
"И если кто-то сомневался, что мы готовы отстаивать безопасность своих территорий, то у нас таких сомнений нет и не было. Поддержание готовности личного состава и техники в современных условиях — необходимая процедура. И, честное слово, лучше бы Западному миру не доводить до необходимости применения этой готовности в реальной жизни", — заключил депутат.
Месяц назад в ответ на участившиеся агрессивные заявления лидеров НАТО Минобороны России объявило о грядущих учениях по применению тактического ядерного оружия, которые будут проводиться в три этапа. 21 мая стартовал первый этап с применением ракетных комплексов "Искандер" и гиперзвуковых комплексов "Кинжал". Позднее Владимир Путин заявил, что на втором этапе учений к РФ присоединится Белоруссия, также обладающая российским ЯО. Сегодня, 11 июня, начался второй этап манёвров. Министерство обороны опубликовало видео с тренировкой российской и белорусской армий по боевому применению тактического ядерного оружия.
Минобороны России