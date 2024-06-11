В Госдуме объяснили "пугалке" НАТО, зачем Россия проводит ядерные учения

Возможно, в НАТО думали, что они остаются пугалкой для всего мира. Может быть, они рассчитывали, что после их агрессивных выпадов в нашу сторону все тут же встанут на задние лапки в ожидании дальнейших указаний. А теперь смотрят и в очередной раз не понимают: как это кто-то осмелился действовать самостоятельно и всерьёз готовится к защите своей безопасности.