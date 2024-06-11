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11 июня, 05:56

В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

Минобороны РФ объявило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

Самоходная пусковая установка (СПУ) 9П78-1 в составе ракетного комплекса "Искандер". Обложка © Владимир Смирнов / ТАСС

Самоходная пусковая установка (СПУ) 9П78-1 в составе ракетного комплекса "Искандер". Обложка © Владимир Смирнов / ТАСС

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба Минобороны страны.

"Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства", — сказано в сообщении.

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Напомним, что месяц назад в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Россия анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. 21 мая в Южном военном округе стартовал первый этап таких манёвров. В его рамках были задействованы ракетные комплексы "Искандер" и гиперзвуковые комплексы "Кинжал". Как позже рассказал российский лидер Владимир Путин, на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО. В ходе российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявлял, что Москва регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул: ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.

Марина Калегина
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