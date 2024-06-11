В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

Напомним, что месяц назад в ответ на агрессивные заявления лидеров НАТО Россия анонсировала учения по применению тактического ядерного оружия. 21 мая в Южном военном округе стартовал первый этап таких манёвров. В его рамках были задействованы ракетные комплексы "Искандер" и гиперзвуковые комплексы "Кинжал". Как позже рассказал российский лидер Владимир Путин, на втором этапе к учениям присоединится Белоруссия, в которой находится наше ЯО. В ходе российско-белорусских переговоров Владимир Путин заявлял, что Москва регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул: ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.