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11 июня, 06:49

Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений

Минобороны РФ показало видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил, которые стартовали во вторник, 11 июня. На первом этапе отрабатывалось получение и заряжение ядерных боеприпасов под "Искандеры" и "Кинжалы", а также скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам. На втором этапе, как анонсировали в ведомстве, планируется отработка действий армий России и Белоруссии по боевому применению ТЯО.

Военные показали кадры второго этапа тактических ядерных учений. Видео © Минобороны РФ

Ранее в ходе российско-белорусских переговоров президент Владимир Путин заявлял, что Москва регулярно проводила учения стратегических ядерных сил и нестратегических ядерных сил сдерживания. Глава государства подчеркнул: ситуация изменилась лишь в том, что теперь к манёврам привлечены союзники из Минска.

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Минобороны РФ

Марина Калегина
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