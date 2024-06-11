Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений

Минобороны РФ показало видео второго этапа учений нестратегических ядерных сил, которые стартовали во вторник, 11 июня. На первом этапе отрабатывалось получение и заряжение ядерных боеприпасов под "Искандеры" и "Кинжалы", а также скрытное выдвижение в назначенный район для подготовки к пускам. На втором этапе, как анонсировали в ведомстве, планируется отработка действий армий России и Белоруссии по боевому применению ТЯО.