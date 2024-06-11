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11 июня, 09:29

В Кремле напомнили о провокациях Запада, комментируя новые ядерные учения

Песков объяснил, как важно поддерживать боеготовность на фоне провокаций Запада 

России важно поддерживать боеготовность на фоне провокаций Запада, и второй этап учений нестратегических ядерных сил — часть этого процесса. Об этом рассказал в беседе с журналистами во вторник, 11 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обстановку на Европейском континенте он назвал достаточно напряжённой и посетовал, что она каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к нашей стране решениями и действиями как европейских столиц, так и Вашингтона.

"Провоцирование идёт на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны", — сказал представитель Кремля.

Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений
Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений

Ранее во вторник Минобороны РФ объявило о втором этапе учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Марина Калегина
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