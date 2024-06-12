Корабли ВМФ РФ завершили учения по высокоточному оружию и прибыли в порт Гаваны

Корабли Северного флота закончили учения по применению высокоточного ракетного оружия и прибыли в порт Гаваны с неофициальным визитом. Как уточнили в Министерстве обороны РФ, речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков", атомном подводном крейсере "Казань", среднем морском танкере "Академик Пашин" и спасательном буксирном судне "Николай Чикер".

Прибытие ракетного подводного крейсера "Казань" и фрегата "Адмирал Горшков" в порт Гаваны. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи отработали применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров", — отметили в ведомстве.

В ходе учений операторы вводили параметры имитированных надводных целей и поражали объекты, не запуская ракеты. Для выдачи указаний использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый с борта "Адмирала Горшкова". Крейсер "Казань" в это время проводил тренировку под водой.

"Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку "отлично", — сказал командир фрегата "Адмирал Горшков" капитан второго ранга Павел Конов.

Напомним, фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" — носители современного высокоточного ракетного оружия, в частности гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс". В ближайшие дни экипажи будут участвовать в протокольных мероприятиях, а также смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.