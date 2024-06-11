Главком ВМФ анонсировал появление нового корабля в составе Балтийского флота
Главком ВМФ: Переносящий "Калибры" МРК "Ставрополь" станет частью Балтфлота
Носитель ракет "Калибр", малый ракетный корабль (МРК) "Ставрополь" проекта 21631 пополнит состав Балтийского флота. Об этом во время церемонии спуска судна на воду сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.
"12-й корабль в серии МРК "Ставрополь" войдёт в состав Балтийского флота, он будет решать задачи обеспечения безопасности на наших западных рубежах, а если потребуется — и в других районах Мирового океана", — цитирует его ТАСС.
Ранее главком ВМФ Александр Моисеев подтвердил, что отряд боевых кораблей Северного флота Российской Федерации прибудет на Кубу в день России — 12 июня. Он отметил, что флагманом станет судно, оснащённое самым современным вооружением, а помимо него в составе отряда будет атомная подводная лодка. Предположительно, имелись в виду фрегат "Адмирал Горшков" и подводная лодка "Казань".
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