Главком ВМФ анонсировал появление нового корабля в составе Балтийского флота

Носитель ракет "Калибр", малый ракетный корабль (МРК) "Ставрополь" проекта 21631 пополнит состав Балтийского флота. Об этом во время церемонии спуска судна на воду сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

"12-й корабль в серии МРК "Ставрополь" войдёт в состав Балтийского флота, он будет решать задачи обеспечения безопасности на наших западных рубежах, а если потребуется — и в других районах Мирового океана", — цитирует его ТАСС.