Главком ВМФ подтвердил, что 12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей

12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщил РИА "Новости" главком ВМФ Александр Моисеев. По его словам, флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту. В состав также входит атомная подводная лодка. Вероятно, речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков" и подлодке "Казань".

По словам Моисеева, этот визит — станет лишь "одной из задач дальнего похода" и пройдёт в рамках сотрудничества между Москвой и Гаваной.