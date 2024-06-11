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11 июня, 09:57

Главком ВМФ подтвердил, что 12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей

Главком ВМФ Моисеев подтвердил прибытие в порт Гаваны кораблей Северного флота

12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщил РИА "Новости" главком ВМФ Александр Моисеев. По его словам, флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту. В состав также входит атомная подводная лодка. Вероятно, речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков" и подлодке "Казань".

По словам Моисеева, этот визит — станет лишь "одной из задач дальнего похода" и пройдёт в рамках сотрудничества между Москвой и Гаваной.

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О том, что корабли Военно-морского флота прибудут с визитом в порт Гаваны, ранее сообщала и кубинская сторона. Визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам. С одного из кораблей прогремит 21 салютный залп, а затем прозвучит ответ артиллерийской батареи ВС Кубы из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Марина Калегина
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