Главком ВМФ подтвердил, что 12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей
Главком ВМФ Моисеев подтвердил прибытие в порт Гаваны кораблей Северного флота
12 июня на Кубу прибудет отряд российских боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщил РИА "Новости" главком ВМФ Александр Моисеев. По его словам, флагман отряда — фрегат с современным оружием на борту. В состав также входит атомная подводная лодка. Вероятно, речь идёт о фрегате "Адмирал Горшков" и подлодке "Казань".
По словам Моисеева, этот визит — станет лишь "одной из задач дальнего похода" и пройдёт в рамках сотрудничества между Москвой и Гаваной.
О том, что корабли Военно-морского флота прибудут с визитом в порт Гаваны, ранее сообщала и кубинская сторона. Визит связан с историческими дружескими отношениями между Кубой и Россией и строго соответствует международным правилам. С одного из кораблей прогремит 21 салютный залп, а затем прозвучит ответ артиллерийской батареи ВС Кубы из крепости Сан-Карлос-де-ла-Кабанья.
ТАСС / Лев Федосеев