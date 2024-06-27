Западу расшифровали три предупреждения Путина, которые опасно игнорировать
RS: Визитом в КНДР и ядерными учениями Путин предостерегает Запад от эскалации
Президент России Владимир Путин предупреждает страны Запада, что масштабной войны не удастся избежать в случае дальнейшего обострения обстановки на Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.
Лидеры стран Североатлантического альянса понимают, что объёмов военной помощи, предоставляемой Киеву, недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли выправить плачевную для них ситуацию на поле боя. В связи с этим Запад ищет более рискованные пути, ведущие к эскалации конфликта.
"Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии", — сказано в статье.
Россия также направила свои военные корабли к берегам Кубы, в частности атомную подводную лодку, что на Западе сочли "блефом", заметил автор материала. Однако американское руководство не относится к шагам России столь легкомысленно, поэтому США послали в регион свои военные корабли.
После этого российский лидер предпринял новый шаг, приехав в Пхеньян и подписав пакт о "взаимной безопасности" с Северной Кореей. Документ предусматривает, что обе страны окажут друг другу помощь в случае внешней агрессии, сообщает издание. Авторы публикации отметили, что все эти факторы говорят о том, что поиск мирного урегулирования конфликта на Украине становится всё более актуальным.
Появление российских кораблей на Кубе действительно сильно встревожило руководство Штатов. Америке пришлось отправить к берегам республики свою подводную лодку для "демонстрации силы", поскольку им не понравилось, что вблизи американской границы находятся российские военные суда. В числе обеспокоенных оказался и кандидат в президенты Дональд Трамп, заявивший, что власти США не имеют права допускать подобное. В Кремле отметили, что Белому дому не о чем беспокоиться, поскольку для такой крупной морской державы, как Россия, проведение учений в самых разных регионах является нормальной практикой.
Life.ru