Западу расшифровали три предупреждения Путина, которые опасно игнорировать

Президент России Владимир Путин предупреждает страны Запада, что масштабной войны не удастся избежать в случае дальнейшего обострения обстановки на Украине. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Лидеры стран Североатлантического альянса понимают, что объёмов военной помощи, предоставляемой Киеву, недостаточно для того, чтобы ВСУ смогли выправить плачевную для них ситуацию на поле боя. В связи с этим Запад ищет более рискованные пути, ведущие к эскалации конфликта.

"Россия ответила на эти обострения серией недвусмысленных предупреждений о неизбежности более масштабной войны и проведением провокационных учений с тактическим ядерным оружием на своей территории, граничащей с Украиной, с участием Белоруссии", — сказано в статье.

Россия также направила свои военные корабли к берегам Кубы, в частности атомную подводную лодку, что на Западе сочли "блефом", заметил автор материала. Однако американское руководство не относится к шагам России столь легкомысленно, поэтому США послали в регион свои военные корабли.