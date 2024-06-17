Россия может поставить своё оружие в Йемен, Иран, Венесуэлу и Кубу в качестве ответа на поставки Западом дальнобойных вооружений Украине. Такое мнение выразил отставной офицер Вооружённых сил США Скотт Беннетт.

"Йемен — чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стёрты с лица земли <...> Иран — чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать", — предположил он в беседе с RT.

Также Российская Федерация может передать свои системы противовоздушной обороны двум странам в Южной Америке. Речь идёт о Кубе и Венесуэле, уточнил Беннетт.