Американский офицер назвал страны, где найдут применение российскому оружию
Экс-офицер ВС США Беннетт: РФ может вооружить Йемен, Иран, Кубу и Венесуэлу
Россия может поставить своё оружие в Йемен, Иран, Венесуэлу и Кубу в качестве ответа на поставки Западом дальнобойных вооружений Украине. Такое мнение выразил отставной офицер Вооружённых сил США Скотт Беннетт.
"Йемен — чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стёрты с лица земли <...> Иран — чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать", — предположил он в беседе с RT.
Также Российская Федерация может передать свои системы противовоздушной обороны двум странам в Южной Америке. Речь идёт о Кубе и Венесуэле, уточнил Беннетт.
Напомним, что президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия отреагирует на непрекращающиеся поставки западного оружия Киеву модернизацией собственных систем ПВО. Также руководитель Российской Федерации допустил, что Москва может поставить своё оружие в те регионы, откуда с его помощью можно совершать удары по инфраструктуре недружественных стран, накачивающих ВСУ оружием.
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