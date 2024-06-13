"Полетит всё в тартарары": Медведев призвал передать все виды вооружений врагам Запада
Медведев: РФ должна передать врагам Запада все виды вооружения, но не ядерное
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
России необходимо передать своим союзникам все возможные виды вооружений, но пока кроме ядерного. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, говоря о методах противостояния недружественным странам Запада.
"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти! Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!" — написал замглавы СБ РФ в телеграм-канале.
Медведев также призвал использовать фейки для разжигания социальных взрывов в обществах стран Запада, тем самым превратив их жизнь в "безумный кошмар". По его словам, нужно сделать так, чтобы они не могли отличить "дикую выдумку" от реалий. Политик отметил, что России нужно "вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи и использовать все их жуткие фантомные боли". Медведев призвал не щадить психику Запада.
"Пусть дрожат в своих уютных домах, пусть трясутся под одеялами. И никаких правил в отношении врага! Пусть получат всё сполна за вред России и как можно больнее", — пояснил замглавы СБ РФ.
Напомним, ранее официальные лица на Западе встревожились из-за возможного российского ядерного удара в ответ на разрешение бомбить Россию иностранным оружием. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что ВСУ смогут ударить вглубь РФ только при участии НАТО, что сделает альянс стороной конфликта. Тем временем в Госдуме призвали ударить ядерным оружием по одной стране, из-за чего Европа встанет "на колени".