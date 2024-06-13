"Полетит всё в тартарары": Медведев призвал передать все виды вооружений врагам Запада

России необходимо передать своим союзникам все возможные виды вооружений, но пока кроме ядерного. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, говоря о методах противостояния недружественным странам Запада.

"Они боятся передачи нашего оружия врагам западного мира? Надо передать им все возможные виды вооружений, кроме ядерного (пока)! Они боятся анархии и взрыва преступности в крупных городах? Надо помочь в дезорганизации их муниципальной власти! Они опасаются войны в космосе? Значит, получат и её. Пусть у них всё остановится, всё испортится, всё полетит в тартарары!" — написал замглавы СБ РФ в телеграм-канале.

Медведев также призвал использовать фейки для разжигания социальных взрывов в обществах стран Запада, тем самым превратив их жизнь в "безумный кошмар". По его словам, нужно сделать так, чтобы они не могли отличить "дикую выдумку" от реалий. Политик отметил, что России нужно "вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи и использовать все их жуткие фантомные боли". Медведев призвал не щадить психику Запада.