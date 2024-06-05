"Европа встанет на колени": В ГД предложили нанести ядерный удар по одной "жирной цели"

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил ударить ядерным оружием по Нидерландам. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

По его словам, более 50% углеводородов, которые идут в страны ЕС, находятся на побережье Нидерландов. Он отметил, что удар будет критическим для инфрастуктуры, вследствие чего "Европа встанет на колени".