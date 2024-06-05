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5 июня, 11:10

"Европа встанет на колени": В ГД предложили нанести ядерный удар по одной "жирной цели"

Депутат Гурулёв призвал ударить ядерным оружием по Нидерландам

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил ударить ядерным оружием по Нидерландам. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".

По его словам, более 50% углеводородов, которые идут в страны ЕС, находятся на побережье Нидерландов. Он отметил, что удар будет критическим для инфрастуктуры, вследствие чего "Европа встанет на колени".

"Причём это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным", — заявил Гурулёв, его слова передаёт сайт MK.ru.

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Ранее официальные лица на Западе встревожились из-за возможного российского ядерного удара в ответ на разрешение бомбить Россию иностранным оружием. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что ВСУ смогут ударить вглубь РФ только при участии НАТО, что сделает альянс стороной конфликта.

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Life.ru

Александра Мышляева
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