"Европа встанет на колени": В ГД предложили нанести ядерный удар по одной "жирной цели"
Депутат Гурулёв призвал ударить ядерным оружием по Нидерландам
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв предложил ударить ядерным оружием по Нидерландам. С соответствующим заявлением он выступил в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
По его словам, более 50% углеводородов, которые идут в страны ЕС, находятся на побережье Нидерландов. Он отметил, что удар будет критическим для инфрастуктуры, вследствие чего "Европа встанет на колени".
"Причём это дело одного дня. С минимальным расходом ядерного боеприпаса. Минимальным", — заявил Гурулёв, его слова передаёт сайт MK.ru.
Ранее официальные лица на Западе встревожились из-за возможного российского ядерного удара в ответ на разрешение бомбить Россию иностранным оружием. Российский лидер Владимир Путин напомнил, что ВСУ смогут ударить вглубь РФ только при участии НАТО, что сделает альянс стороной конфликта.
Life.ru